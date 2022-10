El Circuit de Barcelona-Catalunya presenta un Pla Estratègic amb una inversió de 30 milions per modernitzar-se

Actuacions en el full de ruta

L'impacte del Circuit

El conseller d'Empresa i Treball i president del Circuit Barcelona-Catalunya,, ha presentat aquest dilluns elde l'equipament per modernitzar-lo i fer-lo més sostenible. Amb una presentació a la recta del circuit, el pla preveu una inversió total de 30 milions d'euros per fer una aposta clara per la, i fer-loper a la captació d'empreses i d'esdeveniments, com ara concerts o festivals, a més de reforçar les competicions internacionals que ja es disputen sobre el seu asfalt i atraure'n de noves. En aquest sentit, s'instal·laranals punts de control i en edificis, entre elles l'emblemàtica coberta de la tribuna principal.El Pla Estratègic s'ha presentat a la recta de l'equipament i sota el lema Un nou Circuit es posa en marxa, un acte a cel obert que demostra les possibilitats de l'espai per acollir esdeveniments de diferents tipus. Precisament s'ha fet èmfasi en la necessitat que s'hi segueixin desenvolupantde primer ordre, tot combinant-ho amb activitats de diferents tipologies, entre les quals, i com s'ha pogut veure en les imatges difoses, concerts o accions vinculades als e-Sports."Hem fet un Pla Estratègic que ens permeti ser líders en sostenibilitat, incrementar els ingressos, ajudar la indústria del país, que s'obri més a la ciutadania i que pugui connectar-se d'una manera nova i diferent al conjunt de Catalunya", ha assenyalat Torrent. Un pla, ha afegit, que serveix per traçar les actuacions que es duran a terme en els propers anys.Les línies mestres es basen en un compromís amb la, en el treball conjunt entre el, i el treball de la mà del. Entre d'altres, l'aposta per la sostenibilitat es plasma amb la creació de 18.480 metres quadrats de plaques solars, que estan cridades a convertir-se en un dels elements diferencials del traçat vallesà gràcies a la seva ubicació en emplaçaments claus, com ho és la tribuna principal."Volem un Circuit amb lideratge amb el compromís amb la sostenibilitat, i que sigui exemplar amb accions que han de fer altres infraestructures com aquesta per fer front a l'emergència climàtica i en el lideratge cap a la transició verda", ha afegit Torrent.El pla defineix cinc actuacions emmarcades en el projecte per aprofitar la singularitat d'un equipament que situa Catalunya en el món, sobretot a través de competicions esportives. "Seguirem sent escenari de competicions esportives, i ho garantim amb lamalgrat la competició amb moltes altres ciutats, però a més volem ser un tractor per desenvolupar projectes d'innovació,, connectant-nos més i sent més oberts al conjunt del país", ha apuntat Torrent.Per això s'aposta per treballar conjuntament amb la indústria, i molt específicament amb el sector de l'automòbil, "peça clau de la indústria del territori i immersa en un procés de transició cap a un nou paradigma", segons el conseller. A més, es dibuixa com espai per acollir, en la línia de l'E-Mobility Experience, una fira que l'equipament acollirà el 29 i 30 d'octubre amb la participació de marques de vehicles elèctrics, i que se celebrarà conjuntament al World Rallycross, competició totalment elèctrica.La música en viu també és un dels objectius que es marca el pla, aprofitant la proximitat del Circuit amb Barcelona per acollir. Les instal·lacions també preveuen atraure altres esdeveniments esportius vinculats al ciclisme, l'escalada o el running, així com d'aquest relacionats als e-Sports i el videojoc, aquí aprofitant la proximitat amb el hub digital de les Tres Xemeneies, a l'àmbit del Besòs.Al 2021 el grau d'ocupació del Circuit va ser del 83%, i la seva activitat, un PIB de 181 milions i 2.670 llocs de treball. En el conjunt del país, és responsable del 0,05% del PIB i l'ocupació a Catalunya, amb un impacte major al Vallès Oriental, amb un 0,13% del PIB i un 0,18% de l'ocupació a la comarca.L'activitat del Circuit genera un retorn fiscal per a l'administració de 49,3 milions, segons dades del propi departament d'Empresa i Treball.