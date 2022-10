​Pena de 26 anys de presó per a l'home jutjat per matar Vianca Roca

L'Audiència Provincial de Barcelona ha imposat una pena de 26 anys de presó per l'home acusat de matar Vianca Roca:i una altra deen l'àmbit de la violència.El judici es va celebrar amb jurat popular, que a principis d'octubre considerava l'individu culpable d'assassinat per unanimitat. Pel que fa a aquest delicte, el tribunal té en compte els agreujants de parentiu i de discriminació per raó de gènere. Alhora li prohibeix acostar-se i comunicar-se amb el fill, la mare i els germans de la víctima a una distància d'1 quilòmetre per un termini superior en 10 anys a la pena de presó.En el cas del delicte de maltractament habitual en l'àmbit de la violència de gènere, el tribunal també estableix prohibició de comunicar-se i acostar-se a menys d'1 quilòmetre a les quatre persones, en aquest cas per un termini superior en 4 anys a la pena de presó.L'home estarà endel compliment de la pena privativa de llibertat.A més haurà d'el fill, menor d'edat, amb 300.000 euros, la mare de la víctima amb 120.000 euros més 3.850 en concepte de despeses funeràries i cadascun dels dos germans amb 50.000 euros.Cal recordar que el jurat popular considerava, per unanimitat, que l'ara condemnat va matar la víctima. A més, sostenien que tenia una actitud de "menyspreu i superioritat" envers la dona i que, en diverses ocasions, l'havia maltractat físicament.Durant el judici, que va tenir lloc el 27 de setembre, l'home va negar els fets i va assegurar que ell no havia agredit mai la víctima, alhora que afirmava que l'exparella de la dona l'havia amenaçada més d'un cop. També va dir que la dona era narcotraficant.Tant el jurat popular com el tribunal han fet seu el relat de la Fiscalia, segons el qual la nit del dilluns 16 al dimarts 17 de juliol del 2018 l'acusat era amb la seva dona en l'habitació on convivien. Van discutir i l'acusat va marxar del pis. Al cap d'una estona també ho va fer la dona. Van parlar diversos cops per telèfon i a les 2 de la matinada es van reunir en algun lloc proper al passeig fluvial de Granollers. Allà, l'home va matar la dona i va amagar el cos en un col·lector proper a la riba del riu Congost.La dona, de 25 anys i origen bolivià, estava embarassada de dos mesos, i va ser localitzada prop de dos mesos després, el 9 de setembre, en avançat estat de descomposició i amb el cap separat i en una bossa de plàstic. L'home va ser arrestat gairebé un any després, a principis de juliol del 2019.