Mor un veí de Cànoves i Samalús de 66 anys en caure per un canal de muntanya a l'Esquirol

per NacióDigital, Barcelona, Catalunya |

Unaquest diumenge en precipitar-se per un canal de muntanya a la zona del, al municipi de l'(Osona). Segons han informat els, han rebut l'avís de l'accident a les 16.16 hores i han activat dos helicòpters de rescat amb el(GRAE) de muntanya i un equip mèdic del(SEM), així com una dotació terrestre de Vic.Poc després de les 17.00 hores, una de les aeronaus ha trobat objectes personals de la víctima a prop d'un canal boscós amb una caiguda pronunciada. L'helicòpter ha descarregat els efectius que duia a bord, que han localitzat l'home, i el metge del SEM n'ha dictaminat la mort.La(UIM) delss'hi ha traslladat per aixecar atestat de l'accident i operar el rescat del cadàver conjuntament amb els Bombers, però l'arribada de la nit ha obligat a interrompre les tasques dels mitjans aeris. Efectius de la UIM han custodiat durant la nit el cos de l’home accidentat i aquest dilluns l'han rescatat.