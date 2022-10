Més de de cent persones a la matinal de natura a Santa Eulàlia de Ronçana

Més d’un centenar de persones han passat durant el matí de diumenge pel Parc de Can Font, a Santa Eulàlia de Ronçana, per participar en alguna de les diferents activitats proposades per commemorar el, que se celebra cada any el primer diumenge d’octubre.Les activitats es van iniciar tocades les 9 del matí amb unad’ocells al voltant del riu Tenes, al seu pas pel municipi, que va aplegar una trentena de persones. Equipats amb prismàtics i guiats, investigador de la línia d’Aus de l’Observatori RIVUS, els assistents van poder observar des de les aus més comunes (tudó, tórtora turca, pardal, pit-roig, cuereta blanca, cuereta torrentera, ànec collverd, entre altres) fins a d’altres no tan habituals, com un astor, un rapinyaire d’ambients forestals. També es va posar a prova l’oïda dels participants per detectar cants i reclams com el del bruel, el raspinell, el mosquiter o el picot verd.A la mateixa hora, el Grup PARUS posava en marxa el taller d’, que es va perllongar durant tot el matí, i que va permetre veure de prop l’anellament d’exemplars de pit roig, merla i cuereta, entre altres.La gran novetat d’aquesta matinal, ja tradicional a Santa Eulàlia, va ser elDescobrim la vida amagada del riu!, a càrrec de, investigador del FEHM-Lab (Universitat de Barcelona) i de l’Observatori RIVUS. Prop d’una trentena de persones, principalment famílies, van participar-hi acostant-se al riu i descobrint que entre els còdols i a l’aigua hi ha tot un món ple de vida. En aquest cas es van poder observar larves de libèl·lules, sangoneres, cargolins, frigànies, crancs i cuques de capsa, entre altres.Una mica abans de les 11, es va iniciar el taller de caixes niu, organitzat per Niubox Natura, que va atraure gran quantitat de públic familiar. En total, es van construir 45 caixes niu. Per la seva banda, els més menuts van dibuixar llúdrigues, ànecs collverd, blauets i bernats pescaires amb motiu del taller de dibuix que els va convidar a reproduir les figures a escala de totes aquestes espècies que hi havia a la carpa de la Fundació RIVUS, on també es van distribuir diferents materials educatius i divulgatius i on es va instal·lar l’exposició Les Aus, amb diferents visites guiades.La matinal està organitzada per la Fundació RIVUS i l’Ajuntament de Santa Eulàlia de Ronçana, juntament amb el Consorci Besòs Tordera.