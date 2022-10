Àlex Sastre, proclamat cap de llista de Junts per Granollers a les municipals

L’actual cap de llista del grup municipal Junts per Granollers,, ha estat proclamat oficialmentper a les eleccions municipals de l’any que ve després d’obtenir l’aval majoritari de l’agrupació local.Sastre tornarà a encapçalar la formació a les eleccions del diumenge 28 de maig després ques’hagi presentat al procés d’eleccions primàries, com preveuen els estatuts de Junts per Catalunya per a les ciutats de més de 50.000 habitants. D'aquesta manera, Sastre ha quedat proclamat automàticament amb el suport majoritari de la militància.Nascut a Granollers el 1983, Sastre està casat i és pare de dos fills. Llicenciat en química, és professor i es dedica a la política des de l’any 2011, en què va ser escollit regidor a l’Ajuntament. Des de llavors ha estat cap de llista dues vegades: a les eleccions del 2015 i a les del 2019.Des del mes de juny del 2021, combina la seva activitat municipal a la ciutat amb el càrrec dede la Generalitat de Catalunya, direcció general adscrita al departament d’Afers Socials.Amb la proclamació d’Àlex Sastre, Junts ja té designats 28 candidats i candidates a 39 dels municipis que integren el Vallès Oriental.