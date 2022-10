L'emergència climàtica, la igualtat i l'espai públic, claus del nou curs de l'Arrel-Fòrum de les Adolescències de Granollers

Els encàrrecs per al curs 2022-23

L'de Granollers enceta uni ho fa amb prop d'de tots els centres educatius de secundària de la ciutat, els esplais, els centres oberts i la zona jove Can Bassa. L'Arrel és el consell local de participació amb membres de 12 a 16 anys que fomenta la promoció de la ciutadania i el lideratge social a partir de l'aprenentatge de la participació, relacionat amb la identitat individual i col·lectiva.Aquest divendres al migdia, a la Sala de Plens de l'Ajuntament de Granollers, s'ha fet l'acte de constitució d'aquest òrgan de participació. Un espai d'opinió i propostes dels adolescents que en fomenta la participació i també representa els seus interessos i opinions a la ciutat.Els consellers i conselleres han pres possessió del càrrec explicant què esperen de la seva participació en l'Arrel. Així, han afirmat, per exemple, que "volem veure diferents punts de vista i aportar el nostre", "aportar valors i noves propostes per millorar la convivència dels joves a la ciutat», o "fer realitat tots els reptes que ens proposem".L'acte de constitució de l'Arrel-Fòrum de les Adolescències ha comptat amb la participació de l'alcaldessa Alba Barnusell, el regidor d'Educació i Adolescència, Francesc Arolas, i la regidora de Joventut, Vanesa Jiménez, que han recordat la importància de la tasca d'aquest consell i han animat als seus membres a aprofitar l'experiència com a procés de formació personal i de cohesió de grup.En aquest inici de curs, i tal com també va fer amb els membres del Consell dels Infants, l'alcaldessa també ha fet diversos encàrrecs a l'Arrel. Així, impulsaran processos de participació per als adolescents, col·laboraran en un projecte per actuar des del món educatiu vers les violències sexuals, faran també diverses accions relacionades amb l'emergència climàtica, participaran en un projecte de definició d'un espai públic. A més, organitzaran activitats obertes en horari de tarda codissenyades amb i per als adolescents de la ciutat i continuaran amb la representació al CNIAC (Consell Nacional d'Infància i Adolescència).