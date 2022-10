Recepta | Peus de porc guisats amb mongetes cuites

Per la picada

2 peus de porc tallats pel mig1 pot de mongetes cuites1 tros d’os de pernil1 ceba gran3 grans d’all2 tomàquets madursOli d’oliva1 gotet de vi blanc1 trosset de bitxoBrou de la cocció del peus1 pastanaga1 fulla de llorer1 branqueta d’api10 grans de pebre negreSal1 gra d’all1 fulla de julivert8 o 10 ametlles torradesPer començar, socarrimeu els peus de porc i rasqueu-los amb un ganivet per tal de treure tot indici de possibles pels. Netegeu-los i eixugueu-los bé.En una olla, poseu a bullir els peus partits per la meitat, juntament amb l’os de pernil, la pastanaga, la branqueta d’api, els grans de pebre i sal. Quan arrenqui el bull, escumeu i continueu la cocció a foc lent, fins que els peus siguin ben cuits aprox. 2:30 cocció convencional i 25 minuts a la cocció a la olla exprés. Un cop siguin cuits, els reservem.En una cassola amb l’oli fem un sofregit amb la ceba tallada fina, els grans d’all amb pell, una mica esclafats per tal que deixin el seu gust i aroma. Un cop la ceba estigui enrossida hi afegim els tomàquets ratllats, el trosset de bitxo i la fulla de llorer.Deixem fer un sofregit ben concentrat, el mullem amb el vi blanc i ho deixem reduir.Saltegem amb una mica d’oli les mongetes, prèviament netes del líquid de la conserva i les reservem.Afegim a la cassola el peus cuits mullant-los de tant en tant amb una mica del brou de cocció del peus, que haurem reservat i els deixem que facin un xup-xup, els tastem i si cal els corregim de sal. Incorporem les mongetes mentre anem preparant la picada amb el gra d’all, la fulla de julivert, les ametlles torrades i l’afegim els 10 últims minuts de cocció a la cassola, passats els que ja podem servir.