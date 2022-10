L'Ajuntament de Granollers denuncia Applus pel tall de gas del CNG

El dia que fa una setmana i un dia del tall del subministrament de gas, l'Ajuntament de Granollers ha denunciat l'empresa subministradora, Applus Energy, perquè restableixi el subministrament. Segons ha explicat VOTV, l'alcaldessa Alba Barnusell s'ha compromès que "a finals de la setmana vinent" ja hi tornarà a haver aigua calenta a la piscina coberta i que estan treballant amb "diverses alternatives".Des de la setmana passada l'equipament municipal es troba sense aigua calenta de dutxa, a més de patir per garantir una temperatura de l'aigua de les piscines apta per als usuaris.Barnusell també ha explicat que porten negociant amb l'empresa subministradora des de fa dies, però que les peticions que els hi fan són inassumibles. I que, un cop no s'han concretat les negociacions, han decidit presentar la demanda per incomplir, segons defensen, la llei 7/1985 de règim local, que qualifica les instal·lacions esportives d'equipaments essencials, de manera que no s'hi poden interrompre els subministraments.