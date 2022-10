Denunciat a Cardedeu per maltractar un porc senglar colpejant-lo contra la pala d'un tractor

Atrapa un dels porcs senglars del camp deque treballa, un que no ha pogut fugir, el balanceja per les potes i l'estampa contra la pala d'una màquina. L'animal crida mentre el seu company li indica com l'ha de colpejar:", deixa anar. L'acabaria matant. Això es pot veure en un vídeo difós per Whatsapp i que ha permès al cos d'Agents Rurals identificar i denunciar l'agressor.Les imatges van arribar a un dels agents que, com no podria ser d'altra manera, va identificar ràpidament una escena de maltractament animal. Com ell, molts altres s'han escandalitzat per la duresa i la crueltat dels fets, però ara serà la justícia qui determini fins a quin punt es tracta d'un delicte i quina ha de ser la condemna.Els senglars són una pedra a la sabata pels pagesos catalans i el creixement desmesurat de la seva població s'ha convertit en un dels seus principals problemes. Destrossen els cultius i provoquen accidents. Si bé, la seva captura està regulada per la llei de protecció dels animals i les multes per infringir-la poden arribar als 2.000 euros.