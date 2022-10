Inicien una campanya a Canovelles per recaptar fons per la malaltia minoritària que pateix un nen

, a, ha engegat una campanya per a la investigació de la, unaque afecta l’, un nen de Canovelles que va ser diagnosticat amb tan sols quatre mesos.L’associació comercial, en col·laboració amb la mare de l’Àlex, la Sílvia, han engegat una campanya per recaptar fons per a la investigació d’aquesta malaltia. Tothom que hi vulgui participar, pot fer-ho amb. Per cada donatiu, la persona participant podrà omplir una butlleta amb les seves dades i entrarà en el sorteig d’una pintura original.El quadre que se sortejarà és una aquarel·la que ha estat cedida gratuïtament per, pintor canovellí i membre de l’Associació Cercle Artístic de Pintors de Canovelles.Tots els diners recaptats es destinaran a l’equip d’investigació de la Vall d’Hebron, que està estudiant la Histiocitosis de les cèl·lules de Langerhans, una malaltia causada per una alteració genètica a la sang que desestabilitza el sistema immunitari i de la qual se’n sap ben poc.