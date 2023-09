Eurecat Manresa prova tecnologies per eliminar contaminants persistents en les aigües subterrànies

Les substàncies PFAS

El centre tecnològiccoordina el projecte europeuque prova una nova solució integrada per diverses tecnologies sostenibles per a l'eliminació in-situ de(PFAS) presents en lesper al consum, amb una eficiència d'entre el 90 i el 95 per cent i amb una reducció dels costos per a grans volums d'aigua.Les substànciessón un grup deen el medi ambient i en el cos humà, que poden acumular-se al llarg del temps i que freqüentmentles aigües subterrànies i superficials i els sòls. L'eliminació d'aquestes substàncies no és possible amb tractaments convencionals i implica estratègies complexes i molt intensives energèticament i amb costos elevats.Com indica la coordinadora tècnica del projecte i investigadora de la unitat d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat,, "el tren de tractament de LIFE SOuRCE permet destruir per complet el contaminant i reduir els costos d'alts volums d'aigua tractats en comparació amb les tecnologies utilitzades fins ara per descontaminar les aigües subterrànies contaminades per PFAS, que se centraven primàriament en l'que no destrueixen el contaminant". La nova solució que es prova in-situ en aqüífers per primer cop a Espanya, "és capaç d'eliminar tots els tipus de PFAS amb una eficiència superior al 90 o el 95 per cent", detalla.En concret, "en el marc del projecte LIFE SOuRCE s'implantaranper provar un tren de tractament que combina una gamma de tecnologies innovadores com el, les, l'i la”, explica el director de la unitat tecnològica d'Aigua, Aire i Sòls d'Eurecat,. El primer està actualment en marxa en un emplaçament industrial situat a l'Estat fins a finals d'any, i el segon es provarà durant el 2024 en un abocador situat a Suècia, "per comprovar les eficiències en aigües i situacions de diversa naturalesa", afegeix.Amb els resultats de les proves realitzades, el projecte aportarà al mercat una solució cost-efectiva perde característiques del lloc contaminat, i per assolir els objectius de la novaque properament serà aplicada a nivell estatal.Eurecat participa al projecte LIFE SOuRCE, a través de les Unitats d'Aigua, Aire i Sòls, la Unitat de Residus, Energia i Impacte Ambiental i el departament de Consultoria tecnològica. El consorci, coordinat per Eurecat, compta també amb la participació de l'enginyeria catalana, la, l', i les empreses suequesAquest projecte és finançat per la Unió Europea en el marc del programa LIFE dins la convocatòriaLes substànciessón unes substàncies químiques sintètiques àmpliament utilitzades per la societat, que es resisteixen a la degradació biològica i que sónEl passat mes de febrer, l'(ECHA) va publicar al seu web la proposta per restringir l'ús d'aquestes substàncies presentada per les autoritats nacionals de cinc països europeus, Dinamarca, Alemanya, els Països Baixos, Noruega i Suècia. Actualment, elsde l'ECHA estan realitzant l'avaluació científica de la proposta en el marc del reglament europeu REACH i s'ha obert una consulta pública que està disponible fins al mes de setembre. Un cop l'ECHA disposi dels seus dictàmens els presentarà a la Comissió Europea.