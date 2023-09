Pineda de Bages celebrarà la seva Festa Major aquest cap de setmana

Aquest cap de setmanacelebra la seva. El tret de sortida el donarà una, aquest divendres 15 de setembre a partir de les 9 del vespre, a la plaça Primer d'Octubre amb posterior sopar.El dissabte a la tarda, una classe dea càrrec d’a les 6 de la tarda servirà per agafar gana pel sopar popular amb posterior ball. Cal inscripció prèvia a aquest enllaç Per al diumenge 17, arriben els actes més tradicionals amb la missa a l'a la una del migdia i el vermut popular en finalitzar.La fi de festa el posarà la festa infantil a partir de les 5 de la tarda del diumenge, on els nens i nenes podran gaudir d'una tarda d'La festa major de laés organitzada per l'Associació de veïns i veïnes de Pineda de Bages i compta amb el suport de l'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages.