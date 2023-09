Els 10Km Urbans de Manresa 2023 ja tenen les inscripcions obertes

viurà el proper diumenge 29 d'octubre la 18aorganitzada per. Les inscripcions estan obertes al web del Xip Groc . Hi ha l'opció de córrer la cursa de 5 quilòmetres i la de 10 quilòmetres. Ambdues curses tindràn sortida simultània a les 10 del matí. Com es norma en l'organtzació, els més petits disposen de laque tindrà el tret de sortida a 2/4 de 10. La cursa va innaugurar en el 2022 un nou traçat amb l'objectiu de poder assolir millors registres entre els participants.Elsvan néixer el 20 de juny del 2004 amb la celebració de la 10a, en la que els primers guanyadors van estar(At Gironella) amb 34'04" i l'atleta de CA Manresaamb 41'13". Aprofitant la prova, Manresa ha estat seu delen quatre ocasions, en 2005, 2010, 2011 i 2022.En la segona edició, que ja es va situar definitivament en el calendari federatiu dins la segona quinzena d'octubre, la prova manresana va ser anomenat com a, i va proclamar l'igualadí(CA Igualada) i la manresana(CA Manresa) com a campions catalans de la distància.Aquest campionat català de 10 quilòmetres va tenir a Manresa com a seu en tres edicions més, el 2010 amb(CAM), i(València Terra i Mar) com a clars dominadors, aturant el cronòmetre en 29'44" i 33'33", respectivament. Els registres del 2010 son actualment encara els rècords absoluts de la prova.El 2011 es va repetir el català de la distància a la capital del Bages i va coronar a(Kafewake Li Ning) en categoria masculina amb 29'51" i a(At. Santutxu) en la femenina amb 34'09".L'any passat va ser la darrera vegada en que Manresa va ser seu del català absolut amb el lleidetà(AA Xafatolls) i la santjoanenca(Avinent Manresa) com a millors en ambdues categories.El navarclí(FCB) ostenta el rècord de victòries en el traçat manresà amb vuit victòries (2006, 2007, 2008, 2009, 2012, 2013, 2017 i 2019).La 10a edició de la prova (2013) ostenta elamb 1.035 corredors. Com a conseqüència de la pandemia que es va patir, es van suspendre les edicions del 2020 i 2021.Per tal de cridar l'atenció a més corredors populars, a partir del 2017 es va instaurar paral·lelament a la cursa gran, la cursa deque en cada edició va agafant més convocatòria.La cursa manresana té l'objectiu de ser unaque transcorri per el principals carrers de la ciutat, i convoqui corredors i corredores populars.