Joan Dausà ven totes les entrades a mesos vista del segon Óh! Festival a Món Sant Benet

ha aconseguit vendre totes les entrades per a la seva actuació a l', que entre el 12 i el 14 d'octubre celebrarà la seva segona edició a. Més de 1.500 persones van participar a l'edició de l'any passat, quan van descobrir la proposta d'oci i gastronomia que tenia lloc per primera vegada en una de les joies del patrimoni cultural de Catalunya, als jardins de Món Sant Benet.En la segona edició de l'Óh! Festival, es viuran més dies de concerts. Més dies, més música i més degustacions deque l'any passat, amb les actuacions de Joan Dausà,(Sense Sal) i(Txarango).Amb una personalitat desbordant i una veu única, avui Suu és una de les millors compositores i una de les cares més visibles de la nova fornada de músics catalans i espanyols del gènere pop-indie i de la lluita per a l'empoderament de la dona.Amb el seu últim disc Karaoke, l'artista ha traspassat fronteres. S'ha guanyat la consideració del públic, la crítica i la resta de companys, demostrant també el seu gran carisma sobre els escenaris.Karaoke es va estrenar a unple, i aquest octubre serà al festival bagenc.Enguany se celebren els deu anys de la publicació d'El Turista, el primer disc de Blaumut. Deu anys molt intensos, carregats de música, d'experiències i, sobretot, "d'agraïment infinit cap al nostre públic per fer-nos un lloc en aquell racó més intangible de les seves vides".és el nom forjat per la banda a l'hora de celebrar la seva primera dècada de trajectòria musical. No t'ho perdis a l'Óh Festival!Julia Nar estrena i lidera un nou format live, fruit d'una residència artística amb joves talents del, en el transcurs del qual es va treballar el repertori original de la cantant i dels membres del grup. El chill-pop de Julia Nar, una artista que sent especial atracció pel R&B, neo soul i jazz barrejat amb els sons més electrònics. Actualment, amb més de 50.000 oients mensuals, té una veu, una interpretació i una forma única de tractar la música, l'harmonia i l'electrònica.És un concert treballat conjuntament entre el Taller de Músics, Fundació La Pedrera i l'ÓH Festival.Si, si, ja fa deu anys que Joan Dausà va decidir començar a explicar històries a través de les seves cançons. I sort que va ser així, ja que amb una dècada dalt dels escenaris Dausà ens ha mostrat la gran vàlua com a compositor, i la gran capacitat d'emocionar-nos.Jo Mai Mai, gira 10 anys, és una mirada amb nostàlgia d'aquests primers deu anys de trajectòria, però també és una mirada optimista i positiva a cantar tots els seus grans èxits.Des de l'imprescindible Jo Mai Mai, a Una Altra Manera de Viure o les festives La Gran Eufòria o Ho Tenim Tot., fins al seu últim single Judit.La comunitat de músics independents, oferirà un seguit de concerts amb alguns dels seus artistes dins la programació de la segona edició del festival. Iglú, Alicia Rey o Sergi Carbonell de Txarango, també regalaran una estona de música i bon gust. I pels que els agradin les sorpreses, hi haurà concerts secrets dins del Claustre del monestir.és el millor bartender d'Espanya 2023, concebut per la World Class Competition. El seu objectiu en obrir elde Manresa era descentralitzar la cocteleria a Espanya, que té Barcelona i Madrid com a principals eixos, i mostrar que "es pot prendre una bona copa a llocs més petits".Diuen que, en néixer, venim amb un pa sota el braç. Doncs bé, gairebé segur que la xef(Barcelona, 1980) va venir amb un pa elaborat per ella mateixa. Neta i filla d'àvia i mare cuineres, el destí de la Carlota semblava marcat. El que potser no estava tan clar és que gaudiria d'una exitosa trajectòria que, després de formar-se a l'Escola d'Hosteleria Hoffman i passar pels fogons de l'Alba Granados i de l'Alba París.avui és el seu propi restaurant, una reformada botiga de queviures al bell mig de l'Eixample barcelonès. Allà, la jove xef i el seu marit, Ignasi Céspedes, lideren un equip de grans professionals per a crear una proposta gastronòmica basada en una tradició actualitzada, amb el producte de proximitat i la sostenibilitat com a fonaments principals.Aquest any es gaudirà del popular festival hinduista, conegut com a, des de Sant Fruitós del Bages. Normalment, se celebra a la primavera, principalment a l'Índia, Guyana i Nepal. Aquests multitudinaris festivals de primavera també són coneguts com la festa dels colors o la festa de l'amor. L'activitat consisteix en llançar a l'aire el pols de colors al ritme de la música, de manera que tots els assistents quedin pintats. Veniu preparats!Tot seguit del Holi Party, la festa i la música continuen a la. Cada participant disposarà dels seus auriculars inalàmbrics i podrà triar el canal de música amb el color que més li agradi, creant així una batalla d'estils musicals. Una forma original de gaudir de la música, ballar i gaudir en família, oi?Laés un habitacle equipat com a aula/taller artístic, preparat per a desplaçar-se a qualsevol plaça, escola, esdeveniment, racó de món imaginable. Després de l'èxit que va causar entre infants i famílies l'any passat, aquesta segona edició tornarem a gaudir de la proposta de Solaç Centre amb més activitats i sorpreses.A Jugaia els agraden els. Aquest octubre els més petits de l'Óh! Festival podran gaudir de jocs de cartes, bitlles o el joc dels bastonets xinesos en un format diferent i especialment divertit, que els ajudarà a treballar capacitats com la coordinació visomotriu, la motricitat fina, la participació i el treball en grup.Poderentre concerts amb una recepta ben fàcil, saludable i boníssima! Els sentits estan tots connectats i en aquest espai els més petits podran posar gust a les cançons. Quin gust tenen les notes de Joan Dausà, Blaumut o Suu? Un indret on atrevir-se a tastar la música a partir d'unes crispetes ben amanides.Una bona manera de conèixer unacom és el monestir de Món Sant Benet, pot ser gaudint d'algunes de les seves activitats com l'experiència Medieval o l'experiència Modernista. Un viatge al passat que us enamorarà encara més d'aquest lloc màgic.Un recorregut pels espais de l'Óh! Festival pensat per donar a conèixer el festival i la seva programació però també el marc incomparable de Món Sant Benet amb els seu monestir mil·lenari. Els participants podran posar a prova la seva perspicàcia en identificar fotografies antigues i descobrir una part del passat del monestir però també hauran de demostrar els seus coneixements musicals sobre alguns dels artistes del certamen. Una activitat participativa per a grans i petits. I aquells que aconsegueixin completar totes les proves podran obrir una de les caixes sorpresa.Festival ClamEl festival de cinema de referència del Bages, ha demostrat en cada una de les seves 19 edicions el seu compromís social i artístic. Aquest any el Festival Clam ens farà una petita mostra a l'ÓH Festival. Comptarem amb una selecció de Clermont Ferrand amb subtítols en català que barreja material documental i la ficció. Resulta especialment escaient pel context natural en el qual es troba el festival, ja que es concentra en la vida en el món rural, especialment al voltant de la cura de la ramaderia.