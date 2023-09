El programa Laboràlia inicia un nou curs amb més tastets formatius i més hores lectives

Un programa que va començar a funcionar el 2002

Elha acollit aquest dijous l'acte de benvinguda i presentació del curs 2023-24 del programa, un projecte experimental de transició escola-treball per a estudiants de 3r i 4t d'ESO dels instituts i escoles de secundària de. Aquest programa, que enguany celebra la seva 21 edició, es vehicula a través d'una adaptació curricular dels alumnes que hi participen per tal que puguin experimentar el món del treball i alhora superar els estudis de l'ESO.L'acte de presentació ha comptat amb l'assistència del regidor d'Educació,; del regidor d'Ocupació i Emprenedoria,, i del professorat i l'alumnat que participa en aquest projecte.En aquesta edició, participaran en el programa una vuitantena d'alumnes dede: Institut Pius Font i Quer; Institut Lluís de Peguera; Institut Guillem Catà; Institut Lacetània; Institut Sis; Institut Escola Manresa (Joviat); FEDAC; La Salle i Col·legi Ave Maria.Un de les novetats d'aquest nou curs és que hi haurà un novè tastet que se suma als vuit que ja s'hi feien. Es tracta del tastet d', a través del qual, es treballaran mitjançant el joc aspectes de la programació, el manteniment informàtic, electrònica i impressió 3D.La realització d'aquest nou tastet suposa una nova organització de les sessions del programa. En aquesta edició es faran set sessions de cadascun dels tastets augmentant en mitja hora la durada de la sessió. Les sessions tindran lloc els dimarts el dimarts i dijous de 10 a 13.30 h. En total hi hauràamb 221 hores lectives. L'inici oficial de les classes comença dimarts vinent, 19 de setembre, i finalitzen el 28 de maig. L'acte de cloenda se celebrarà el 30 de maig.Cinc dels tastets del programa () es faran al Casal de les Escodines. Els tastetsa l'Espai Jove Joan Amades, el tastet dea un local del Gremi Artesà Comarcal de Perruqueries de senyores i Estètica del Bages, i el nou tastet d'Electrònica i TIC s'impartirà al local de la cooperativaLaboràlia és un projecte consolidat, que s'ha dut a terme des de l'any 2002 i en el qual han passat un miler llarg de joves. L'objectiu del programa és que l'alumnat que es troba en els darrers cursos de l'ensenyament obligatori, es, per tal d'assolir l'èxit educatiu, que completi els estudis secundaris i obtingui el graduat en ESO.Aquest programa va ser impulsat per les regidories d'Educació i Ocupació i Emprenedoria de l'Ajuntament de Manresa amb la voluntat d'aportar un recurs complementari als instituts de la ciutat. Compta amb el suport de lai l'autorització del Departament d'Ensenyament de la