Berni Puig estrena divendres l'exposició «Pintura interior» a l'Espai 7 del Casino

L'artistapresentarà aquest divendres, 15 del setembre, a l'del, Pintura interior, la seva primera exposició de gran format. En aquesta mostra l'artista exposa dos anys de treball extraient lesque revesteixen les parets de fàbriques i cases abandonades de les colònies tèxtils de la conca alta del Llobregat mitjançant la tècnicaHo fa en un format d'instal·lació, de manera que laho fan en conjunt, disposades sobre un element arquitectònic i efímer realitzat en col·laboració amb l'escenògrafEs tracta del projecte guanyador el 6è Premi Biennal d'art contemporani TAVCC - el Casino , i es podrà veure entre el 15 i l'1 d'octubre al Centre Cultural el Casino de Manresa de de dimarts a diumenge de 17.30 a 20.30 h. La inauguració serà aquest divendres 15 de setembre a les 7 de la tarda.El projecte ha comptat també amb el suport de, i ha estat coproduïda per diversos espais i centres artístics entre els quals destaca Konvent, La Providence (França), La Térmica (Málaga), i l'exposició compta amb la producció de l'Ajuntament de Manresa.Pintura interior proposa la catalogació de laque roman en la ruïna. Aquesta influeix a l'artista en el seu hàbitat (resident al), d'abandonament industrial i rural a parts iguals. A través d'una instal·lació expositiva realitzada amb l'escenògraf Llorenç Balaguer, l'artista posa al centre el rescat de la ruïna domèstica i fabril del patrimoni industrial de la. Així, la casa i la fàbrica són continents que esdevenen contingut de l'obra de Berni Puig en aquest nou procés d'alquímia artística.A nivell tècnic, aquesta mostra recupera la tècnica de l'strappo, introduïda a Catalunya a través del restaurador italiàper a extreure les pintures murals deel 1923. Ho fa des d'una perspectiva contemporània que parteix de l'extracció de la pintura mural, el graffiti i la pintura domèstica. Les mostres exposades són testimonis dels habitatges i les fàbriques de, entre d'altres. És així com l'obra vol traslladar i reexposar la pintura domèstica de la Catalunya rural i industrial del segle passat a la capital del Bages. Centre i perifèria, ciutat i ruralitat, mercat i fàbrica, Berni Puig explora el seu territori amb el despoblament i l'abandonament com a teló de fons.Com a les exposicions al, les dues cares del mur donen valor tant a la pintura mural com al conjunt arquitectònic que el sosté. A diferència de les mateixes, Berni Puig desafia el concepte de les belles arts i eleva la pintura funcional, exercint dei donant valor a l'acció de pintar de qualsevol individu. És aquesta característica la que situa a Berni Puig dins el panorama de l'amb una personalitat única, elevant pintures, obres i colors de l'art domèstic a obres d'art amb l'habilitat d'un mèdium o un alquimista de l'objecte trobat.Berni Puig (Castellbell i el Vilar, 1990) és artista visual i resideix al Konvent de Cal Rosal. Format en il·lustració i gravat a l', la seva obra es caracteritza per l'ús de, en un equilibri a parts iguals entre el concepte i la forma i amb un llenguatge deconstruït, definit per l'abstracció, el color i la senzillesa.L'any 2020 executa l'obra més significativa de la seva trajectòria, Omnipresent, un mural que impregna la totalitat de l'interior de la parròquia Sant Joan Baptista de Penelles . A finals del mateix any, l'artista realitza la seva primera exposició individual, Batalla, a l'espai Plana de l'Om de Manresa (2020) i és guardonat amb elDins de les exposicions col·lectives destaca El preu de la fruita al(2021),(2022) i Creença al Konvent (2018). Ha participat en nombrosos festivals d'art urbà a nivell estatal i internacional:(2022),(2022),(2022),(2022),(2020) o(2020), entre d'altres. L'any 2022 rep el Premi Internacional d'Art Urbà Marconi de Madrid . Enguany ha rebut lade Logroño. Ha residit ade Málaga (Creadores, 2022), Microresidènciesa Barcelona (2022) ide Perpignan (2021), per fer la recerca sobre la tècnica strappo que es tradueix ara en la proposta Pintura Interior.El Premi Biennal TAVCC | el Casino és una iniciativa conjunta de l'(a través del Centre Cultural el Casino) i lai que té com a objectiu final la promoció, la difusió i la coordinació de propostes d'arts plàstiques i creació contemporània. Es convoca cada dos anys sense limitar-ne el format d'exposició i és oberta a qualsevol persona i disciplina artística, si bé es prioritzen i valoren positivament les propostes en arts visuals contemporànies que estiguin relacionades amb la Catalunya Central, l'àrea d'influència de la TAVCC. El premi està dotat amb 2.000 euros per l'Ajuntament de Manresa.En aquesta 6a edició el jurat ha estat format per membres provinents del món de les arts i el pensament, va estar conformat percom a representació de la Taula d'Arts Visuals de la Catalunya Central i una representant tècnica de l'Ajuntament de Manresa.