Beth celebrarà 20 anys de trajectòria artística aquest dissabte al Kursaal

La sala gran delacollirà aquest dissabte, 16 de setembre a les 8 del vespre, el concert de la cantant suriencaamb el qual celebrarà. Ho farà acompanyada de(bateria),(guitarra acústica),(baix) i(guitarra elèctrica).Al Kursaal, Beth farà un, que l'han anat fent com a artista i l'han acompanyat dalt dels escenaris. Una mirada enrere que sorgeix després de dos anys i dos discos (Origen i Natural Women) i que li han portat més de seixanta concerts i molts bons moments.Un concert en què no hi faltaran, cançons dels seus projectes teatrals, anècdotes i, sobretot, alegria i bon humor.Lesper veure Beth en concert tenen un preu de 18 euros (10 euros per a menors de 12 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet