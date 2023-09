Mémora organitza una xerrada a Manresa sobre la prevenció del suïcidi

El pròxim dimarts 19 de setembre, a les 5 de la tarda,compartirà reflexions i consells entorn de laen una xerrada impulsada pera l'Espai de Suport Mémora de Manresa, al carrer Carrió, 10.Cecília Borràs és psicòloga,i presidenta-fundadora de l'(DSAS), una associació pionera en el país. Durant aquesta Aula Mémora, Borràs aprofundirà sobre la importància de la prevenció del suïcidi i alguns dels senyals d'advertència, verbals i no verbals, per detectar casos a temps. A més, la sessió comentarà aspectes com el valor de parlar sobre la mort per suïcidi per tal de contribuir a la conscienciació i pedagogia en la societat, també a través dels mitjans de comunicació.El suïcidi és jai en els darrers 5 anys també ha augmentat un 8,8% entre les persones grans, segons dades de l'INE publicades recentment amb motiu del Dia Internacional de la Prevenció del Suïcidi, el passat 10 de setembre.Per assistir a la xerrada es prega confirmar assistència per telèfon al 93 875 39 13 o per correu electrònic a espaisuportmanresa@memora.es