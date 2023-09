Una avaria al llac de l'Agulla obliga a buidar‑lo parcialment

La setmana passada es va detectar unaal. De seguida que es va fer evident la pèrdua d'aigua, que s'escapa cap al, es van començar a fer proves per esbrinar-ne l'origen. Les proves no han localitzat la fuita, i per tant, cal iniciar-ne unper poder veure on se situa la filtració.En un primer moment, tenint en compte la situació actual de sequera i per evitar al màxim les pèrdues, es, disminuint l'entrada d'aigua cap a la Séquia, i s'anirà traspassant la que hi ha actualment cap a lade Manresa. La planta potabilitzadora disposa d'un, on s'emmagatzemarà l'aigua en cru (sense potabilitzar). Si amb aquest buidatge no n'hi ha prou per poder veure l'avaria, es desviarà més aigua cap al, que s'aprofitarà pel regadiu.Un cop detectada l'avaria es procedirà a lai es tornarà a obrir la Séquia al cabal actual per restablir l'aigua del llac. Les causes d'aquesta avaria no es podran establir, fins que no s'hagi detectat l'origen. Gràcies a l'obra de construcció del bypass a l'Agulla, que es va portar a terme a principis d'any , es podrà fer arribar aigua a la planta potabilitzadora de Manresa, directament des de la Séquia.