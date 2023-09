La carretera del Pont de Vilomara serà íntegrament de pujada i el carrer Sant Cristòfol totalment de baixada

L'ha presentat aquest dimecres el projecte dea l'àrea que conformen els, al barri de la. L'objectiu de la proposta és el de racionalitzar el trànsit amb carrils d'a les dues principals artèries que estructuren aquest sector (carretera del Pont de Vilomara i carrer Sant Cristòfol), com a conseqüència de la posada en marxa de l', que ha permès que els vehicles que fan trajectes llargs utilitzin aquesta nova via, així com les rondes, fet que propicia el guany d'espai destinat als vianants a dins del barri.La proposta s'ha presentat al veïnat en una trobada que ha tingut lloc a l', amb el regidor d'Urbanisme i Mobilitat,, i el regidor d'Acció Comunitària,El projecte inclou la construcció dei canvis en els sentits de circulació i compta amb un pressupost de 355.000 euros (IVA inclòs). Les obres s'iniciaran la setmana del 18 de setembre amb la construcció d'una nova vorera a la carretera del Pont de Vilomara, entre els carrers Viladordis i Sant Maurici. Aquesta actuació permetrà passar de la vorera actual, d'1,40 metres, a una. Mentre durin aquestes obres, aquest tram de la carretera del Pont de Vilomara passarà a ser únicament de sentit ascendent, amb un únic carril de circulació, ja que l'altre es reservarà per al pas de vianants provisional. El calendari previst per aquesta obra és de tres mesos.Un cop feta la nova vorera, es procedirà a fer ela la zona, amb la instal·lació de la nova senyalització i l'adaptació dels semàfors. La carretera del Pont de Vilomara passarà a ser només de, amb dos carrils, mentre que el carrer Sant Cristòfol passarà a ser, també amb dos carrils. Pel que fa al carrer Viladordis, passarà a tenir doble sentit de circulació en el tram que uneix els dos carrers. Els canvis permetranel trànsit a tota la zona, en especial a la cruïlla entre Sant Cristòfol i Viladordis, així com dibuixar una ordenació més lògica i racional a tota l'illa.El canvi de sentits implicarà canvis a ladel bus urbà, que modificarà el seu recorregut. Actualment, la L8 ara puja pel, agafa un tros de carrer Viladordis i enfila cap al carrer Sant Cristòfol. Amb la nova ordenació de la mobilitat, deixarà de passar per aquests carrers i utilitzarà la carretera del Pont de Vilomara i el carrer Sant Blai per anar a trobar el carrer Joan Fuster, tal com ja fa la. Com a conseqüència, s'eliminaran les. Totes aquestes parades tenen altres parades a prop: la de Gaudí té la parada del CAP Foneria, la del Mercat Sagrada Família té la d Roger de Flor i la de l'Escola Ítaca té la l'Espai Jove Joan Amades.Finalment, el projecte es completarà amb l'ampliació de la, que inclourà el xamfrà amb el carrer Viladordis, una obra que ja s'està licitant i que és previst que s'iniciï el primer trimestre del 2024.