La candidatura a les cambres de comerç Eines de País es presentarà divendres a Manresa

La candidatura impulsada per l'a les eleccions a les cambres de comerçfarà un acte de presentació a, aquest divendres amb els candidats a les cambres de Barcelona, Terrassa i Manresa. En el cas del candidat a la, hi prendrà part. L'acte tindrà lloc a la sala d'actes del Montepio a les 11 del matí. Obrirà l'acte la presidenta de l'ANC,, amb un breu parlament de suport a les candidatures.Les cambres catalanes celebraran aquest 2023per renovar els seus òrgans de govern. Les eleccions se celebraran presencialment el proper 20 de setembre, tot i que uns dies abans es pot emetre el vot telemàtic. A la Cambra de Manresa s'han presentatexistents. D'aquests, 6 s’han declarat electes en ser el nombre de candidatures igual al nombre de vocalies a cobrir. Per la mateixa raó, les 4 candidatures presentades a proposta de les organitzacions empresarials també s’han declarat electes.En les eleccions a les cambres es voten les vocalies que, un cop triades, elegeixen el president o presidenta. A Manresa, la presidència de la Cambra recau actualment en, que ja ha manifestat la seva voluntat de repetir en el càrrec.