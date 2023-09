Sant Mateu de Bages celebrarà la seva Festa Major el proper cap de setmana

Com cada tercer diumenge de setembre,celebrarà la seva. Comencen els actes del programa el divendres, 16 de setembre a les 10 del vespre amb l'espectacle de màgia Il·lusiona’t amb el, un espectacle interactiu, musicat i parlat, on els espectadors prenen part de l'espectacle participant-hi i donant fe de tot el que succeeix en directe.El dissabte, a les 9 del matí, es farà unaper descobrir indrets d'interès del territori. A 2/4 de 6 de la tarda, per als més petits, es portarà a terme l'espectacle La Bella i la Bèstia, un conte musical interpretat per. I s'acabarà el dia, a les 10 del vespre, amb un concert de versions de rock català a càrrec deEl diumenge, després del repic de campanes de Festa Major, a les 10 del matí hi haurà ioga ambi es disputarà un partit de fútbol entre els alevins deli la. A la 1 del migdia serà l'hora de la missa solemne cantada per lai, sortint de l'ofici, s'oferirà un vermut popular de Festa Major.Tancarà els actes de Festa Major, a 2/4 de 6 de la tarda, la representació de l'obra Com els testos a les olles, de, interpretada perTots els espectacles i el concert seran gratuïts i es faran al, plaça 1 d'Octubre. El divendres i dissabte a 2/4 de 9 del vespre hi haurà unpel qual s'ha de fer reserva prèvia i té un cost de 18 euros per persona.A l’edifici annex de l’Ajuntament, plaça 1 d'octubre, es podrà veure, durant tots els actes de la Festa Major, l'Una història de la guerrilla antifranquista a Sant Mateu de Bages.