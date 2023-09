Sant Fruitós engega la formació continuada amb català, anglès i tallers de memòria

L'ha programat per aquest curs 2023-2024i altres propostes de. Aquestes activitats són dirigides a persones majors de 18 anys, sense límit d'edat.Pel que fa als cursos de català, s'ofereix el(B1), pensat per a persones que vulguin comunicar-se amb un cert grau d'autonomia, tant de forma oral com escrita. Aquest curs s'impartirà els dimarts i dijous de 17.30h a 19.30h. El preu de la formació és de 30 euros per tot el curs i es farà a la Biblioteca municipal.Pel que fa a la proposta d'anglès, es farà un, que es realitzarà els dilluns de 18.00h a 19.30h, i un, els dimecres de 18.00h a 19.30h. Les classes d'anglès es portaran a terme a l'Escola de Música i tindran un cost de 40 euros per trimestre.La tercera de les propostes de formació són els tallers de memòria i activitats culturals on es faran diverses activitats per tal d'i mantenir al dia els coneixements bàsics d'una manera amena, distreta i divertida. Aquesta proposta es farà els dilluns i dimecres d'11.00h a 12.15h a l'Escola de Música i el preu és de 60 euros per tot el curs.Finalment aquest curs, com a novetat, es faran altres propostes puntuals de formació comentre d’altres. El calendari d'aquestes activitats s'anirà informant a través dels canals de l'Ajuntament a mesura que s'obrin les inscripcions.Les diferents propostes formatives començaran a partir del dilluns 2 d'octubre. Les inscripcions per aquests cursos es poden fer a partir del dilluns 18 de setembre a l'(C. Padró, 74) de dilluns a divendres de 9.00h a 14.00h, o a través d’ aquest enllaç