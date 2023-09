L'Ajuntament de Manresa recorda els canals de suport a les víctimes del terratrèmol al Marroc

ES91 0182 6035 4102 0160 8531

El terratrèmol ja ha deixat 2.900 morts i 5.500 ferits

L', seguint la campanya d'emergència delper donar suport a la població víctima del, informa que les persones interessades a col·laborar poden fer les seves aportacions a través de:Bizum 06974 (Concepte: Terratrèmol Marroc)Transferència bancària amb el concepte Terratrèmol Marroc als següents comptes:El consistori també preveu aprovar, d'acord amb els grups municipals, una. Seguint les recomanacions del Fons Català, l'Ajuntament de Manresa opta per canalitzar la donació per a laque viu ela través d'organitzacions de confiança que treballen sobre el terreny amb aportacions econòmiques.El Fons Català de Cooperació al Desenvolupament és una organització formada per ajuntaments catalans i altres organitzacions municipalistes (diputacions, consells comarcals i mancomunitats), que destinen una part del seu pressupost a finançar accions deamb els pobles dels països més desfavorits. És un bon instrument de coordinació en casos d'emergència, postemergència i de reconstrucció en casos de catàstrofes naturals o crisis humanitàries afavorint al treball xarxa de les administracions locals i a la participació de la societat civil.El fort terratrèmol, de magnitud 6,8 a l'escala de Richter, ja ha provocat, segons les últimes informacions facilitades pel Ministeri d'Interior del Marroc que ha recollit la televisió estatal SNRT.El sisme es va registrar cap a les 23.10 hores de la nit de divendres passat i va sacsejar la. L'epicentre es va localitzar a la localitat d'i va provocar l'esfondrament de nombrosos edificis. Les províncies més afectades han estat les d'Moltes carreteres i vies de comunicaciói impedeixen que les ambulàncies arribin fins als ferits, i mentre els veïns i les autoritats s'afanyen per retirar la runa, les tasques de rescat i socors resulten difícils a causa del terreny muntanyós, el risc d'esllavissaments de terra i les grans distàncies.En aquesta fase el Fons Català estàper definir els projectes. En contextos d'emergències des del Fons Català es recomana participar econòmicament en lloc de recollir o enviar materials donat que l'ajuda triga massa a arribar, suposa un cost econòmic i ambiental molt elevat, el transport de materials cap a la regió està sent molt difícil i cert material es pot comprar a països veïns.El consistori dona suport als diferentsprovinents del Marroc i a la població afectada davant d'aquesta situació.