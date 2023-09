La Generalitat farà dijous una prova del sistema d’alertes de Protecció Civil

El terminal haurà d'estar encès i tenir cobertura del seu proveïdor de telefonia.

El sistema no té informació sobre la quantitat de terminals que reben el missatge.

S'envia indiscriminadament a tots els mòbils que es troben a la zona de cobertura de les antenes activades.

La delimitació de l'àrea afectada és aproximada, dependrà de la cobertura de l'antena que s'activa.

El sistema prioritza que els terminals de l'àrea afectada rebin el missatge. Prioritza el seu enviament davant d'altres comunicacions.

Tot i que el mòbil es trobi en silenci, l'alerta serà sonora.

El(CECAT) de la Generalitat de Catalunya ha emès un recordatori que aquest dijous, 14 de setembre, entre les 10 i les 13 h, es realitzarà una prova delper a algunes comarques de la demarcació de Barcelona (Barcelonès, Vallès Occidental, Vallès Oriental, Maresme i Baix Llobregat).Els veïns i veïnes del, com a municipis propers, també poden rebre la notificació als mòbils, tot i no estar dins de l'àrea de la prova degut a la, que poden cobrir més territori dels límits administratius establerts.Aquesta prova s'emmarca en el compliment de la Directiva 2018/1972 del Parlament Europeu i del Consell, que imposa l'obligació a tots els països membres de disposar debasats en l'enviament d'alertes als telèfons mòbils de la població afectada.Durant la prova, tots els telèfons mòbils que puguin rebre l'alerta de, sonaran i es visualitzarà a la pantalla un missatge indicant que és tracta d'una prova.Cal recordar que:Els cossos operatius, així com el 112 i 012 estan informats de la prova.L'objectiu d'aquesta prova és lade seguretat cap a la ciutadania, per tal de poder transmetre instruccions en cas d'emergència imminent.A la pàgina web interior.gencat.cat/alertesprotecciocivil es pot consultar de tota la informació sobre el sistema.