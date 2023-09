El Baxi Manresa no pot aconseguir la quarta Lliga Catalana (81‑79)

La quartahaurà d'esperar per al. Després d'una, un mal tercer quart ha posat la final molt costeruda per als bagencs. Quan tot semblava decidit l'equip manresà s'ha aixecat gràcies a dos homes.. Han estat els dos artífex perquè el Baxi Manresa arribés amb opcions fins al darrer segon. Però laha estat dolenta i el darrer tir ni tan sols s'ha produït. al final 81-79.continua sent baixa per la lesió que pateix a l'abductor de la cama dreta.El Baxi Manresa ha sortit amb Brandon Taylor,. El Barça ha replicat amb Tomas Satorasnky, Nico Laprovitola, Álex Abrines, Jan Vesely i Jabari Parker. Contràriament a les semifinals, el partit ha començat amb encert ofensiu als dos cantons. Elduia la iniciativa. El Baxi Manresa no quedava enrere i trobava bones opcions dins i fora la pintura (9-7, minut 3).feia les primeres rotacions ben aviat. Als quatre minuts, només Jou quedava en pista del quintet inicial. Brancou Badio, un dels jugadors entrats des de la banqueta, seguia en el seu moment dolç. Primer, sumava quatre punts. I després assistia aper posar el Baxi Manresa al davant per primer cop (11- 13, minut 7). Els bagencs han sabut augmentar el seu domini. En bona part, gràcies a l'encert des del punt de personal. Una petita reacció blaugrana ha fixat el 18-20 al marcador.Els de Pedro Martínez han seguit a la seva. Les millors prestacions ofensives i una bona actitud defensiva permetien el Baxi Manresa seguir augmentant el seu avantatge. Taylor i Badio fixaven sengleses veia obligat a intervenir però Taylor l'ha rebatut anotant el seu tercer triple (22-32, minut 15). El nord-americà estava molt inspirat des de la llarga distància ja que seu ha estat un altre triple intercalat entre deu punts anotats pel Barça. La distància s'havia reduït però això no ha intimidat un Baxi Manresa que ha fet una nova estrebada al marcador. En bona part, gràcies a dues aparicions d'. I sense oblidar un Brancou Badio en un estat excel·lent (34-47, descans).La segona part ha començat amb dificultats per al Baxi Manresa. El seu rival ha augmentat lai no permetia tirs còmodes als jugadors bagencs. El rebot també havia canviat de bàndol. Poc a poc, la renda manresana s'anava reduint amb uncom a principal protagonista (46-51, minut 24). Ni tan sols una contra acabada per Williams ha actuat com a punt d'inflexió. Els de Pedro Martínez anaven clarament a remolc. Un triple d'Abrines capgirava el marcador i el Baxi Manresa anava molts minuts després per darrera.també feien mal i obligaven Pedro Martínez a demanar minut (60-54, minut 28). El tècnic no ha trobat solucions i el desavantatge bagenc ha seguit creixent (66-58, minut 30).El conjunt bagenc ha continuat per sota al quart definitiu i seguia sense trobar bones situacions de tir. Ni tan sols quan capturava uni disposava d'una segona oportunitat. L'única esperança per al Baxi Manresa era un marcador que no era definitiu amb encara cinc minuts per jugar (72-66). Badio i Taylor han encès l'espurna que ha tornat el seu equip a la lluita pel partit. Punt a punt, les distàncies s'anaven comprimint. El vint-i-tresè punt del senegalès posava un mínim 76-75 a manca de menys de dos minuts per acabar la final.i Geben s'han intercanviat dos punts per deixar-ho tot igual just abans d'entrar al darrer minut.només ha anotat un tir lliure i Badio empatava a 79 amb 32,2 segons per jugar. Vesely ha tornat a aparèixer per fer una esmaixada i posar el Barça novament al davant. El Baxi Manresa disposava de tretze segons per decidir el partit. Taylor ha estat l'encarregat d'ordenar la darrera jugada.i quan ha fet la passada a Badio perquè es jugués el tir definitiu el temps s'havia acabat. El 81-79 priva als bagencs de sumar una Lliga Catalana que han tingut a l'abast.Incidències: Òscar Perea, Andrés Fernández i Yasmina Alcaraz han arbitrat el partit. Han eliminat Elias Valtonen.. Altres aficionats s'hi ha desplaçat per mitjans propis.