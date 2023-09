Un bagenc es juga sis anys i mig de presó per estampar‑li la cara contra la vidriera a un home d'un cop de puny

L'jutjarà el proper 20 de setembre un bagenc a qui la Fiscalia demanaper un delicte d'i per un altre deper uns fets que van tenir lloc entre juliol de 2020 i maig de 2021 en un municipi del Bages, que no és Manresa, però que no ha transcendit en l'escrit d'acusació.Segons la, l'acusat va enviat missatges per telèfon amb insults i amenaces a la víctima al menys tres vegades entre el 27 de juliol de 2020 i el 3 de gener de 2021, indicant-li que el "" quan se'l trobés. Així, el 22 de maig de 2021 el va anar a buscar al lloc on es trobava, se li va tirar a sobre i li va propinar unque, a la vegada, va provocar que el perjudicat esde l'establiment que tenia a l'esquena i caigués inconscient a terra.Com a conseqüència d'aquesta agressió, segons el, la víctima va patir lesions consistents en unamb pèrdua de coneixement, franctura comminuta dels, traumatisme en, ambdentals, lesions que a més van requerir d'una primera assistència facultativa de tractament mèdic-quirúrgic consistent eni reconstrucció estètica de la tercera dent,i corona de peça dental. Totes aquestes lesions van requerir 74 dies inpeditius i un dia d'hospitalització.A nivell de seqüeles la víctima pateix alteració en la, la pèrdua de les dues peces dentals i un perjudici estètic consistent en l'amb discreta desviació de la punta del nas a l'esquerra ia la part de sota del nas.El fiscal demana 2 anys de presó pel delicte d'amenaces no condicionals continuades i 4 anys i 6 mesos de presó pel delicte de lesions. Així mateix, per la via de lareclama un total de 13.320 euros tant pels danys com per les seqüeles com pel perjudici estètic.