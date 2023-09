Súria acull una exposició sobre la recuperació del llegat romànic per part de la Diputació

Divendres, dissabtes i festius: d'11.00 a 14.00 h.

Dissabtes, també de 17.00 a 19.00 h.

La saladeacull l'exposició itinerant El romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de Barcelona, que es pot visitar fins al diumenge 1 d'octubre. La mostra va ser inaugurada el passat divendres 8 de setembre, dins del programa d'actes de l'a Súria.L'exposició descriu alguns exemples destacats de l'activitat del(SPAL) de la Diputació en la restauració i recuperació d'edificacions històriques de les comarques barcelonines. A Súria, el suport de l'ha estat molt rellevant en actuacions de preservació i descoberta patrimonial a l', eli l', entre d'altres.L'eix de l'exposició és el bisbe, noble i abat(972-1046), una figura històrica clau en la història de Catalunya com a fundador o restaurador de monestirs, edificis religiosos i civils, a més de gran impulsor de l'art romànic. L'SPAL ha contribuït a recuperar i preservar mostres destacades del seu llegat.L'de l'exposició El romànic del temps d'Oliba. Castells, esglésies i monestirs restaurats per la Diputació de Barcelona és el següent:En l'acte d'inauguració, l'alcaldeva agrair a l'SPAL la presència de la mostra a Cal Balaguer del Porxo. El batlle surienc també va destacar l'estreta relació de l'SPAL amb l'Ajuntament de Súria, que en el futur seguirà amb noves intervencions. Segons l'alcalde, el municipi "té un gran deute amb la Diputació" pel suport que aquesta institució ha donat i dona a Súria.Per la seva part, l'arquitecte i cap de l'SPAL,, va expressar la seva satisfacció per la presència de l'exposició a Súria, tenint en compte la vinculació de la vila amb el Servei. L'acte va acabar amb una visita guiada a l'exposició, a càrrec de l'historiador i comissari de la mostra, i un col·loqui amb les persones assistents, entre les quals es trobaven diferents membres de la Corporació Municipal.Després de l'acte inaugural, l'alcalde Albert Coberó i els representants de l'SPAL van visitar eli l'espai restaurat del sobreabsis de l'Església del Roser com a actuacions patrimonials destacades que han comptat amb la intervenció d'aquest servei de la Diputació i en les que s'estan planificant noves fases d'actuació.L'actual SPAL és l'hereu de l'antic, creat l'any 1914. En l'acte inaugural de l'exposició es va recordar que el primer director del Servei va ser el barceloní, vinculat amb Súria com a arquitecte de la Casa de la Vila i del grup escolar del carrer Ernest Solvay, entre d'altres intervencions.