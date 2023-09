Súria implementa un nou pla de control i gestió de colònies felines urbanes

L'compta amb un nou pla de control i gestió deper millorar el funcionament d'aquests equipaments i evitar la superpoblació de gats urbans, seguint la normativa actual de. El nou pla es proposa implantar un sistema de gestió de les colònies a través deque estiguin reconegudes com a col·laboradores de l'Ajuntament.El nou pla va ser aprovat recentment a través d'un decret d'Alcaldia. Les persones interessades s'hauran d'adreçar a l'Ajuntament mitjançant una instància genèrica amb les seves dades personals, la indicació de leso les colònies que voldrien gestionar.Les persones que formin part d'aquestaobtindran un carnet que les habilitarà com a col·laboradores de l'Ajuntament i rebran formació específica per tal que la gestió sigui correcta.Actualment, l'Ajuntament no té convenis de col·laboració amb cap entitat de. Per aquest motiu, la gestió de les colònies felines és directa, amb les àrees municipals de Medi Ambient i de Via Pública, a través de la, com a principals encarregades del seu correcte funcionament.Des de fa anys, l'Ajuntament aplica el mètode CER () com a sistema més efectiu i ètic perde gats de colònies. Al mateix temps, promou el funcionament de colònies amb una correcta alimentació i gestió.Aquest nou pla de control i gestió de colònies felines urbanes es pot consultar en el web municipal i en el portal de transparència de la seu electrònica de l'Ajuntament