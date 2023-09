La Coral Escriny enceta un curs ambiciós amb concert de jazz al Kursaal i vestuari de Miriam Ponsa

Estrena de vestuari dissenyat per Miriam Ponsa expressament per a l'Escriny

Ladeengega un curs farcit de projectes musicals amb un concert de jazz al Kursaal diumenge dia 17 de setembre a les 6 de la tarda durant el qual es podrà gaudir d'un repertori amb peces deAquest nou projecte de la Coral Escriny està dirigit per, amb arranjaments per a cor mixt harmonitzades expressament pel compositor manresà. Precisament el concert compta amb el suport de la formació musical del Bages,, integrada pel mateix David Martell al piano,al baix ia la bateria. També intervé en algunes peces la solistaEl concert començarà amb una peça estàndard del jazz més tradicional, I got rhythm, una cançó composta peramb lletra d'publicada el 1930. Tot seguit una adaptació de la cançó de, My baby just cares for me. Continuarà amb una picada d'ull als musicals amb My Favourite things, My foolish heart, All the tings you are, Dream a little dream of me, Moon River.I també peces tan conegudes com Night and day de, La Mer de, Fly me to the moon que va popularitzar, Sir Duke de, Satin Dall de Duke Ellington, així com un popurri de bossa noves. Martell, autor dels arranjaments musicals, assegura que "es tracta d'un concert amb peces molt conegudes, molt de ritme i que pensem que a la gent li agradarà". De fet Martell explica que ha estat un repte perquè "són peces que han cantat grans solistes comi Frank Sinatra, que es poden harmonitzar per a moltes veus, i portar-ho al Kursaal ens fa molta il·lusió perquè representa la culminació del treball fet".El cor de Santpedor ha reprès els assajos després de l'aturada de vacances per a ultimar els detalls d'aquet concert i ho ha fet amb importants novetats. La primera és tornar a assajar al seu local social després d'haver usat durant els darrers dos anys espais alternatius arran de la pandèmia. Per poder tornar a l'antic espai s'hi han fet obres que permeten encabir els gairebé 60 cantaires del cor.La segona novetat és que aquest cor amb més de 50 anys d'història estrena vestuari. La prestigiosa dissenyadora manresanaha col·laborat amb la Coral Escriny en el disseny del vestuari que a partir d'aquest proper diumenge dia 17 de setembre portaran als concerts.Míriam Ponsa s'ha implicat molt en aquest projecte. Ha estat la seva primera incursió en el disseny d'un. La voluntat en el procés creatiu era reforçar el concepte que "la protagonista és la veu del cor i el vestuari és més un complement que no un element que tingui notorietat. Per tant el vestuari havia d'acompanyar però no distreure". Un dels principals objectius de Ponsa era per tant que el vestuari no fos cridaner sinó que eminentment fos "neutre, amable i que ajudés a unificar el grup, tant homes com dones, sense diferències d'edat o tipologia. Per això té el mateix teixit i color per a totes i tots. El més diferencial és que les noies porten un peto que no és una peça que es faci servir normalment en coral i aquest és un tret diferencial que em fa il·lusió". Diumenge dia 17 el Kursaal serà escenari d'aquesta estrena.Després del concert al Kursaal, la coral es prepararà per a viatjar alon farà un concert a mitjans d'octubre, continuarà amb el tradicional concert de Nadal però amb nous formats, i també té prevista una col·laboració amb l'que li comportarà nous concerts a l'auditori deli al. Per a l'estiu del 2024 la coral vol empènyer una nova producció pròpia com ja ha fet en els darrers anys en col·laboracions amb autors de renom com Manel Camp, Viviana Salisi o ara amb David Martell.Concert 17 de setembre al Kursaal (18h)Direcció Musical: Marc ReguantDirecció Escènica: Enric LlortArranjaments per a cor: David MartellCor: Coral EscrinyMúsics: Odd Trio (David Martell (piano), Pere barrera (baix elèctric) i Xevi Camp (bateria).Cantant solista: Elisabet Soler