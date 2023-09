Calders Juga 2023: Nova edició del Festival de jocs de taula de la Catalunya Central

El proper 14 d'octubre,acollirà de nou el, el festival demoderns organitzat per l'associacióque dedicarà tota un dia (i part de la nit) a l'univers del joc de taula.L'any passat, el Festival va agafar embranzida pròpia i, desmarcant-se de la festa major, va dedicar tot un dia exclusivament al món dels jocs de taula moderns. La jornada va ser un èxit i enguany repetim format, incorporantdel poble de Calders com l'antiga fàbrica tèxtil. A més, s'amplien els horaris amb elEl dissabte 14, des de les 10 del matí fins a les 3 de la matinada, Calders es convertirà en unpensades per a tots els públics, des de famílies fins a jugadors experts. Al Calders Juga 23, s'hi podrà trobar un, botigues, jocs tradicionals i d'habilitat,en llocs únics com la Fàbrica o la presó de Calders, la presència d'autors de jocs com Ferran Renalias (Lacrimosa, La Batalla de Versalles),(Cazamanzanas, Nilo) o Dani Garcia (Barcelona), així com tornejos i partides de jocs de taula més avançats que requereixen inscripció prèvia. També disposarem d'un espai especial per als més petits.Podeu trobar tota la informació relativa a la programació, els horaris, les activitats i els espais d'aquest Calders Juga 2023 al lloc web de Caldaus