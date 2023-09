Els clients de Bonpreu i Esclat aporten 61.454 euros a la Fundació Althaia

El mes d'agost, els clients devan realitzar 347.644 donacions que han fet possible aconseguir 61.454 euros per a laa través de l', una eina desenvolupada per Worldcoo.La Fundació Althaia compta amb un projecte que vetlla per la millora en l'. Aquest projecte té per objectiu la col·laboració en la remodelació de l'àrea de neonatologia de l'de Manresa, afavorir el contacte pell amb pell, així com l'alletament matern a la demanda, i la creació d'espais d'intimitat i privacitat per a les famílies i preparar-les per l'alta.L'aportació a aquesta causa ha estat possible gràcies a tots els clients que en efectuar el pagament de la seva compra a Bonpreu i Esclat amb targeta bancària, hanfinal i han decidit, voluntàriament, fer aquesta donació.Aquest setembre les donacions aniran destinades a la, que treballa des de 1997, en l'atenció integral, prevenció, formació i sensibilització dels abusos sexuals infantils, oferint ajuda a les persones afectades per aquest problema i a les seves famílies i fomenta la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.Els beneficiaris seran infants i joves amb risc d'exclusió social