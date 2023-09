El Servei Educatiu del Kursaal oferirà cinc projectes adreçats a alumnat de tota l'etapa escola

Els projectes del Servei Educatiu

Altres propostes del Servei Educatiu

Les inscripcions per als cinc projectes delofereix a centres d'educació Infantil, Primària i Secundària de la Catalunya central per aquest curs 2023-24 s'obriran aquest dimecres, 13 de setembre. El Servei Educatiu del Kursaal va començar el 2007 amb un únic projecte i des del 2018 n'ofereix un total de cinc que abracen tota l'etapa escolar, des de EI2 fins a 4t d'ESO. Són, que es treballen a l'aula durant el curs escolar i es mostren entre els mesos d'abril i maig a la sala gran del Kursaal com a espectacles oberts al públic en general.El curs passat van participar al projectes del Servei Educatiu un total de 4.236 alumnes de centres de la; un alumnat que a través de les propostes del Servei Educatiu té l'oportunitat d'acostar-se a les, treballar el seu esperit més creatiu i cooperatiu a través de la. Uns objectius que des del Kursaal es posa molt en valor tenint en compte la diversitat de l'alumnat que avui dia omple les aules, ja que una part dels quals tenen. Els projectes educatius del Kursaal els donen l'oportunitat de fer-ho i, fins i tot, comprovar que anar al teatre es pot integrar dins de la seva quotidianitat.El Servei Educatiu del Kursaal fa una funció estratègica cabdal de difusió de les arts escèniques a la Catalunya central; al costat d'una programació diversa i de qualitat. Tot plegat converteix elen un espai de referència que posiciona Manresa com una ciutat cultural, creativa i emprenedora. Any rere any creixen les inscripcions als projectes, que econòmicament assumeix(MEES) en gran part, però que des del curs 2021-22 compten amb una petita part d'una subvenció a projectes participatius de la Generalitat de Catalunya. En els darrers cursos, els centres paguen un preu simbòlic en el moment de la inscripció que oscil·la entre 30 i 50 euros i que es destina a pagar el material didàctic.El primer projecte que pujarà a l'escenari de la Sala Gran a la primavera de l'any vinent seràamb l'espectacle SuperD amb música dei text de, que es representarà en cinc funcions del 15 al 19 d'abril de 2024 i està adreçat a cicle Inicial de Primària. Després serà el torn del projecte Fem Dansa (8 i 9 de maig). Després de la bona experiència del curs passat amb l'espectacle de producció pròpia creada pels coreògrafs, es repeteix espectacle Història de la comunicació dansada però amb noves adaptacions i propostes escèniques (que hi aportaran els grups participants d'aquest any). El projecte Fem Òpera, adreçat a alumnes de 1r i 2n d'ESO, presentarà el projecte a la Sala Gran del Kursaal amb 4 sessions, del 14 al 16 de maig a les 7 de la tarda. Com des de fa dos cursos, l'alumnat s'endinsarà en el món dels musical amb la representació del muntatge De l'òpera al musical, amb dramatúrgia i lletres dei arranjaments d'. Per la setmana del 20 al 24 de maig hi ha previstes les representacions de Cantània amb la interpretació per part d'alumnes del Cicle Superior de Primària (5è i 6è) de la cantata El naufragi amb composició musical dei text de. Un projecte que s'organitza conjuntament amb l'Auditori de Barcelona. Finalment, el diumenge 26 de maig pujaran dalt de l'escenari del Kursaal l'alumnat d'Educació infantil amb el projecte Rexics i la representació de ReBuffa!, una revisió de Buffa però amb noves cançons; un espectacle de producció pròpia encarregat expressament pel projecte a un equip de músics i pedagogs musicals, coordinats per(pedagogues musicals especialitzades en músiques per a nadons).Els centres que vulguin apuntar-se a les activitats del Servei Educatiu del Kursaal ho poden fer a partir de demà dimecres emplenant el formulari que trobaran a la web del Kursaal Des del Servei Educatiu del Kursaal es tornarà a oferir aquest curs 2023-24 l'espectacle El meu primer Sant Jordi al Kursaal al pati del teatre, el dia de, adreçat a l'alumnat d'Educació Infantil. Un espectacle que es recuperarà després de 4 anys, ja que no es va poder fer per la pandèmia i perquè en els darrers 2 anys el dia de Sant Jordi no era laborable. En aquest cas les inscripcions s'obriran a finals d'any.L'espectacle El meu primer Nadal al Kursaal, un muntatge que ha esdevingut un clàssic de l'a Manresa, també és una producció del Servei Educatiu, tot i que en aquest cas s'adreça a les famílies i no a escoles, ja que es programa durant les vacances de Nadal.