Sant Joan de Vilatorrada inicia el procés per canviar el model de recollida de residus

L'i lahan organitzat dues sessions per informar sobre els dos possibles nous models,, i recollir inquietuds i preocupacions per part dels veïns i veïnesinicia aquest setembre el procés per canviar eli deixar enrere el model actual convencional. La previsió és poder dur a terme el canvi cap a mitjans de l'any 2024 coincidint amb el final del contracte del servei. Per tal d'informar a la ciutadania sobre els dos possibles nous models (porta a porta o contenidor tancat), l'Ajuntament i la Mancomunitat del Cardener han convocat dues sessions obertes per al proper dijous 14 de setembre a la Sala Petita dei el divendres 22 al Casal de Barri delEl regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica,, explica que "aquest canvi ens ha de portar a tenir un sistema més òptim i eficient que ens permeti reciclar més i millor. Volem i hem de complir amb les exigències de les directives de la Unió Europea en els percentatges de recollida selectiva, i està demostrat que només és possible arribar-hi amb un canvi de model". Dorado expressa que la decisió en relació al nou model la volem prendre escoltant a la ciutadania, recollint inquietuds, hàbits i preocupacions dels veïns i veïnes.Per aquest motiu, durant les sessions és previst que es faci un retorn dels resultats delon s'informava dels nous models possibles i es plantejava una enquesta a la ciutadania que es va poder respondre durant els mesos de febrer i març passat. En total hi han participat més de 500 persones que han pogut explicar els seus hàbits a l'hora de llançar els residus (separació, horaris, nombre de vegades a la setmana…) i les preferències respecte les dues alternatives que hi ha damunt la taula.Així mateix a les sessions s'informarà també dels resultats de la tasca més tècnica duta a terme fins ara; dosque analitzen en profunditat els dos possibles models i visites a municipis de l'entorn per conèixer i estudiar la seva experiència. Entre aquestes destaquen, amb model de contenidor tancat, i els municipìs de la Macomunitat La Plana que agrupa una desena de municipis d'Osona amb model de porta a porta. Al llarg de les properes setmanes és previst dur a terme altres visites.En paral·lel a les, s'ha iniciat un procés de debat amb el conjunt de grups polítics municipals per exposar i debatre en profunditat tota la documentació amb l'objectiu de poder prendre la decisió amb el màxim consens polític.