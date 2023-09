El Documental del Mes torna dijous amb la projecció de «Remant a la deriva» de Sarvnik Kaur

El, coordinat pertorna aquest dijous, 14 de setembre a les 7 de la tarda, a l'amb la projecció del documental Remant a la deriva de. La història de dos pescadors de Bombai que han de fer front al reptes que els imposa el canvi climàtic.Dos pescadors de Bombai, Rakesh i Ganesh, s'enfronten a grans canvis en la seva professió i la seva vida. Mentre Rakesh segueix apostant per l'herència del Koli, un sistema ancestral de pesca que es regeix pel cicle lunar i les marees, Ganesh s'ha anat allunyant de la tradició i ha intentat incorporar la tecnologia en el seu vaixell pesquer. Rakesh no ha sortit de la Índia i la forma de pesca tradicional li permet seguir mantenint la seva petita família. Ganesh, de la seva banda, s'ha format a Escòcia i té l'ambició de convertir-se en un gran home de negocis. Aquesta diferència ha anat erosionant l'amistat profunda, gairebé com germans, entre Rakesh i Ganesh que, tanmateix, assisteixen indefensos i vulnerables als canvis implacables del mar i el seu comportament a causa delSarvnik Kaur és una documentalista centrada a explicarjust sota la superfície d'allò normal i mundà. El seu primer llargmetratge documental, A Ballad of Maladies, explora la tradició de la resistència política al Caixmir a través de l'obra d'aquells poetes, músics i artistes que han convertit el seu art en armes de resistència durant els períodes d'intensa repressió i violència estatal a la regió. Es va prohibir la seva emissió a la xarxa de televisió nacional, però va guanyar el 64èa la millor Opera Prima el 2017, la millor pel·lícula a la 11ai el millor documental a la 10a edició de l'. Ha passat tres anys amb els Kolis de Bombai desenvolupant el seu nou documental Against the Tide, pel qual ha rebut diverses subvencions de Sundance Film Fund, Catapult Film Fund, IDFA Bertha, San Francisco Film Fund, AlterCine Foundation, HotDocs Crosscurrents International. També ha participat del Hot Docs Accelerator Lab, IDFA Academy i Chicken & Egg Eggcelerator Labs.La projecció del documental Remant a la deriva és gratuïta amb