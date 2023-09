La Festa Major de Sallent conclou amb una alta participació ciutadana

La Regidoria de Cultura i Festes defa una primera valoració molt positiva d'aquesta, sobretot pel que fa a la participació de la ciutadania. Un dels principals objectius d'enguany era oferir una programació diversa respecte a laper tal de satisfer tota mena de públic, des dels més petits fins als més grans, i que tothom trobés el seu espai.És per això que s'han combinatcom el torneig de bàsquet, visites turístiques,com les sardanes, la ballada de Gegants i Nans de Sallent o un vermut electrònic. S'han combinat amb, com el Frikibingo Júnior i una tarda d'inflables, i lespropostes com els concerts.De fet, amb aquesta Festa Major es consolida un format que diversificaen funció de l'activitat o l'espectacle per tal d'intentar cobrir les necessitats de diferents sectors de població ila gent a un mateix lloc, obtenint així espais alternatius i menys atapeïts.És sobretot el cas dels concerts de nit, amb lacom a centre neuràlgic per a la programació més juvenil, comi, a la plaça Sant Antoni Maria Claret, amb el grup de versionsi les orquestres Metropol i Venus.La festa va concloure el dilluns 11 de setembre amb el tradicional acte institucional de la Diada de Catalunya al parc Pere Sallés i va tancar el dia amb eli els concerts de les entitats sallentines La Coral Nova Harmonia i el grup de gòspel,El regidor de Cultura i Festes,, s'ha mostrat satisfet per aquesta edició, però també ha volgut remarcar que "hi ha diversos aspectes de la festa que es poden millorar i estem convençuts que així ho farem".Miranda ha anunciat que està previst que laes reuneixi per fer una valoració conjunta de la Festa Major i, en el terreny polític, "es faran les valoracions pertinents i començarem a traçar els plans de millora de la Festa Major 2024".Des de la regidoria s'ha volgut fer arribar un agraïment sincer "a totes les persones que fan possible aquesta festa, començant per les entitats de la Vila i a la ciutadania per la paciència i participació en aquesta Festa Major, així com els treballadors i treballadores de l'Ajuntament".