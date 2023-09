La Diada a Sallent omple el parc Pere Sallés i pren un caràcter reivindicatiu

L'alcaldessa de Navarcles participa en la Diada

Coincidint amb l'últim dia de, l'va celebrar laamb un acte institucional al parc Pere Sallés que va comptar amb representants polítics, el cos d'agents de lai les entitats, l'i laVa conduir l'acteque, en primer lloc, va donar pas al ball d'homenatge a càrrec de, dansaire de l'Esbart Vila de Sallent, acompanyada de l'i lade l'EMM Cal Moliner.L'alcaldessa de Navarcles,, que va ser la convidada d'enguany, va fer la lectura del seu discurs tot fent referència a l'actual situació política i l'augment de l'"" tot dient que “hi hem de respondre, liderar des de Catalunya, des dels nostres pobles i posant el municipalisme com a pal de paller per un país".La següent intervenció va ser a càrrec de l'alcalde, que va voler parlar de la Festa Major: "ha estat pensada perquè tothom pugui gaudir dels actes i trobar-hi el seu espai, i encara ho hem de fer millor per poder programar més i millor i trobar l'encaix d'actes".També va mencionar la, que va titllar “d'incerta", i la necessitat de “trobar solucions conjuntes als problemes de la gent" sempre amb “respecte i diàleg per avançar cap a la llibertat".Ribalta va afegir l'orgull que sent de Sallent "i de tot el conjunt de la nostra Vila com a reflex del nostre país", ja que "ens encaminem cap a un" on "superem els reptes de convivència".L'acte va concloure amb l'per part dels grups polítics al monument de l'Onze de Setembre i, seguidament, tothom qui volia va poder deixar una rosa al monument.Enguany, Alba Pérez, alcaldessa de, va ser la representant política convidada a l'acte de la Diada de Catalunya a Sallent.Els regidors i regidores la van rebre a les dependències del consistori, on va signar eli, com és habitual amb les visites institucionals, se la va obsequiar amb productes locals.