Cineclub enceta temporada: aquestes són les pel·lícules que no et pots perdre

Canvi climàtic, assassinats polítics i extrema dreta, protagonistes del Documental del Mes

Remant a la deriva

Dijous 14 de setembre a les 19:00

Lyra vs IRA

Dijous 5 d'octubre a les 19:00

Adeu, estimats haters

Dijous 2 de novembre a les 19:00

Dues "perles vibrants" dels noranta

Ghost Dog, el camino del samurái

Dijous 28 de setembre a les 19:00

Corazón salvaje

Dijous 26 d'octubre a les 19:00

Les que no et pots perdre

Coincidint amb lescolar, Cineclub Manresa també està a punt de donar el tret de sortida a laque, seguint en la línia habitual, es dividirài concentrarà la seva programació en un espai concret (l') i uns dies i hores determinades (elsi els).Aquests mesos de, les propostes de l'equip motor del Cineclub de la capital del Bages sóntant en anys (hi ha pel·lícules estrenades als noranta i també que ja tenen quatre o cinc anys de vida); en(drames, thrillers, documentals, comèdies dramàtiques...), com en(de Corea del Sud fins al Regne Unit, passat per l'Estat espanyol, el Kazakhstan, Japó, els Estats Units, França o la Xina). Tot plegat, per teixir una cartellera que, amb elcom a pal de paller, busca arribar a untan ampli com sigui possible.De lesque projectaran durant aquest primer trimestre, tres seran les cintes emmarcades dintre del, el cicle promogut peren el qual més de noranta sales de tot l'Estat projecten el mateix documental en un dia i una hora concretes. Per aquest final d'any, les tres propostes són:: Sarvnik Kaur: 97 minuts: França i Índia: 2023: Dos pescadors de Bombai s'enfronten al canvi climàtic de diferent manera. Mentre Rakesh aposta per la tradició, Ganesh vol convertir-se en un gran empresari.: Alison Millar: 92 minuts: Irlanda i Regne Unit: 2022: El 2019, la periodista d'investigació i activista LGTBIQ+ irlandesa Lyra McKee va ser assassinada per la nova IRA. El film indaga en els motius de la seva tràgica mort.: Hanka Nobis: 83 minuts: Suïssa i Polònia: 2022: L'Antek és un jove polonès que ha crescut en una família religiosa i d'extrema dreta. Tot canvia quan s'enamora i comença a dubtar de la religió i l'homofòbia.Els dijous, Cineclub oferirà dues "perles vibrants" -tal com les descriuen els membres de la mateixa entitat- de dos grans cineastes que van estrenar-se durant la dècada dels noranta. La primera,, dirigida peri publicada l'any 1999. La segona,(1990), una de les moltes ficcions amb segellque va captivar crítica i públic.: Jim Jarmusch: Forest Whitaker, Henry Silva, Isaach de Bankolé: 116 minuts: EUA, França, Alemanya i Japó: 1999: Ghost Dog és un asssassí a sou de Nova York, un home d'actitud tranquil·la en la seva vida diària que es regeix pel codi d'honor dels antics samurais.: David Lynch: David Lynch i Barry Gifford: Nicolas Cage, Laura Dern, Willem Dafoe: 125 minuts: EUA: 1990: Durant un permís penitenciari, en Sailor va a veure la seva xicota Lula i tots dos decideixen fugir a Califòrnia. La mare de la noia, que s'oposa a aquesta relació, contacta amb un mafiós perquè elimini en Sailor.

Tot i que totes les pel·lícules programades són dignes de ser vistes, des de NacióManresa hem fet una selecció de les que creiem més imprescindibles tant per temàtica com per crítiques d'experts. Aquí les teniu, cadascuna d'elles amb el tràiler corresponent:

Gelditasuna ekaitzean (La quietud en la tormenta)

Diumenge, 24 de setembre a les 18:30

Moonage Daydream

Diumenge 29 d'octubre a les 18:30

Las buenas compañías

Diumenge 5 de novembre a les 18:30

My little one (Ayka)

Diumenge 12 de novembre a les 18:30

Heojil kyolshim (Decision to Leave)

Diumenge 19 de novembre a les 18:30

Mid90s (En los 90)

Dijous 23 de novembre a les 19:00

Lunana, a Yak in the classroom (Lunana, un iac a l'escola)

Diumenge 26 de novembre a les 18:30

Ens trobem davant del debut del director basc Alberto Gastesi que relata, en paral·lel, les històries de la Lara -una jove que acaba de tornar de París amb el seu company amb la vaga intenció de, algun dia, establir-se definitivament a Donostia- i el Daniel -que sempre ha viscut a la ciutat en qüestió, té el pare malalt, està aparellat i treballa a la immobiliària de la seva mare. Les vides de tots dos protagonistes s'entrecreuen quan ell li ensenya a ella un pis en venda. A partir d'aquí, es desencadena entre ells un passat compartit que, a la cinta, es tradueix en salts temporals.Un delsmés ovacionats deldirigit per un cèlebre del gènere,, que fa una immersió profunda en l'art i la música de David Bowie. Al llarg de, la cinta compta amb una quantitat increïble de(entrevistes, trossos de concerts, metratges d'altres projectes audiovisuals de l'artista) amb l'objectiu que sigui el mateix Bowie qui expliqui qui era. I és que no és fàcil transmetre, en poc més de dues hores, què va representar aquestpersonatge per a la cultura musical.Aclamat dramaque aborda la història d'un grup de dones que van lluitar per visibilitzar la causai per aconseguir que s'aprovés el dret a avortar. Dirigit per la prolífica i premiada, aquest llargmetratge va arribar als cinemes el 25 d'abril d'aquest any i va gaudir d'unatant per part del públic com de la crítica.La cinta, de, situa l'acció a l'estiu deli té de protagonista destacada la Bea (Alícia Falcó), una noia de 16 anys feminista i compromesa amb les causes que creu justes, que es posa a col·laborar amb unque lluiten pels seus. Formar part d'aquell col·lectiu i conèixer la Miren (Elena Tarrats), marcaranDeu anys després del seu últim film, el director kazakhva tornar, el 2018, a la gran pantalla amb un drama social duríssim protagonitzat per, que va endur-se el premi a Millor Actriu en el Festival de Cannes de fa cinc anys. Al llarg de, Ayka narra la crua història d'una jove que acaba de donar a llum però que no pot permetre's tenir un fill. Viu ade manera il·legal, no té feina ni casa, i li pesen un munt de deutes. Anys després d'haver deixat el nadó acabat de néixer a l'hospital, el seula porta a intentar trobar-lo desesperadament.Amb un gens menyspreable, aquesta cinta policíaca del reconegut director de Corea del Sudés, retorçat i amb aires romàntics que aconsegueix tenir l'espectador enal llarg delsque dura. Tot plegat s'emmarca en una investigació per homicidi: l'agentés qui es fa càrrec del cas, que té com a principal sospitosa, la vidua del difunt. El que no contemplava era que aquella dona li despertaria sentiments i emocions que elper complet.Estrenada l'any 2018, aquesta és la primera ficció que dirigeix el popular actor i humorista, l'encarregat de donar vida al personatge de Donnie a l'ovacionada; un paper que li va merèixer una nominació als Oscars en la categoria de Millor Actor Secundari. En aquesta estrena com a director, Hill viatja alper apropar-nos a la vida de l', un noi de 13 anys que es passa les vacances d'estiu bregant amb una, uni unque ha conegut en una botiga skater.Es tracta de l'òpera prima del director bhutanèsque, al llarg de 110 minuts, apropa l'espectador a la vida de l', un jove professor de Bhutan que planeja marxar a Austràlia per convertir-se en cantant. Té el cap tan ocupat amb el viatge, que deixa de banda les seves responsabilitats com a docent, i això: els seus superiors, per castigar-lo, decideixen enviar-lo a l'escola més remota del món, ubicada en un llogarret glacial de l'Himàlaia anomenat; un indretni calefacció en una escola. Desesperat, l'Ugyen farà els possibles per tornar a casa com més aviat millor, però mica en mica s'anirà familiaritzant ambEstrenada l'any 2019, Lunana, un iac a l'escola va rebre unacom a