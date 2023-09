El Baxi Manresa tomba el Joventut i jugarà la final de la Lliga Catalana (65‑82)

Els'ha classificat per a la final de ladesprés d'imposar-s clarament al62-82.ha estat el màxim anotador amb 16 punts. Però és obvi que el senegalès no ha estat sol. Jugadors comhan tingut bons minuts que han sumat.ha tornat a jugar després de la seva cessió a la Bundesliga. Ino ha jugat per molèsties a l'abductor de la cama dreta., sempre fidel al seu estil, ho relativitzava i als micròfons d'Esport3 i deia que "al seu lloc jugarà algú altre"., Guillem Jou, Juan Pablo Vaulet ihan estat els cinc jugadors titulars del Baxi Manresa. Per part del Joventut han sortit Andrew Andrews, Guillem Vives, Yannick Kraag, Deshaun Thomas i Ante Tomic. Els minuts inicials han estat de tempteig. Andrews ha sumat els dos primers punts per part badalonina. Vaulet ha empatat abans que Williams posés per primer cop davant el Baxi Manresa (2-5, minut 2). Tots dos equips tenien un. Especialment, des de la línia de tres punts. Cap dels dos equips no era capaç d'aconseguir un. En una transició, Valtonen ho ha aprofitat per sumar els seus primers punts després del seu retorn a Manresa. Després Vaulet també sumava per al seu equip i completava, ara sí, un bon parcial a favor del quadre bagenc (11-17, minut 8).ha demanat temps mort per cridar l'atenció als seus jugadors. Però la resposta ha millorat per part del Baxi Manresa que ha arribat als deu punts al seu favor.ha trencat un parcial de 0-12 amb dos llançaments lliures tirats de cullera. Aquests tirs lliures no han canviat la dinàmica dels primers deu minuts. Jou ha anotat dos triples consecutius., per part verd-i-negra, ha tancat el primer quart sumat el seu primer triple (18-29).El Baxi Manresa ha seguit millor al començament del segon període. Geben ha aparegut per sumar. L'avantatge bagenc ha arribat als disset punts (20-37, minut 13). El Joventut ha carregat el joc sobre. L'entrada en joc del croat semblava que podia complicar la situació al Baxi Manresa. No ha estat així. Els bagencs han pogut mantenir la seva renda en bona part gràcies als llançaments exteriors dei Brancou Badio també han contribuït a què la diferència entre els dos equips augmentés fins als 21 punts (31-52).El Joventut ha començat millor la segona part. Els jugadors deno permetien bones accions per part manresana. A més, el conjunt verd-i-negre ha trobat. La resposta del Baxi Manresa arribava per part de. El mataroní ha sumat set punts seguits per mantenir les distàncies i era l'únic jugador que tenia continuïtat de cara a cistella. La part positiva al cantó bagenc era que el seu rival, tot i retallar un xic la diferència,. Al final dels tercers deu minuts, el Baxi Manresa comandava per 52-66.El marcador no s'ha mogut als dos primers minuts del darrer quart. Jou sumava dos punts importants en aquell moment.. Però Badio, un dels jugadors més en forma del Baxi Manresa, assumia responsabilitats en atac. Cinc punts seguits del senegalès permetien un còmode avantatge al seu equip (57-74, minut 35). Ha estat eldel conjunt de Pedro Martínez que ha sabut gestionar millor els darrers minuts. El 65-82 final classifica el Baxi Manresa perper a la final de la. El partit es jugarà aquest dimarts a tres quarts de nou del vespre contraIncidències: Jordi Aliaga, Juan de Dios Oyón i Andrés Fernández han arbitrat el partit. Sense eliminats.