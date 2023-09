Intenten ocupar un pis del portaveu de Junts a Manresa Ramon Bacardit mentre assistia a l'acte de la Diada

El portaveu dea l', ha denunciat a través de les xarxes socials que aquest dilluns al matí ha pogutd'un pis de la seva propietat mentre era a l'acte institucional de la Diada Nacional a la plaça Onze de Setembre. Bacardit explica qued'aquest pis aquesta mateixa setmana, després que hi fes unes reformes.Segons ha explicat a, l'intent d'ocupació ha tingut lloc aquest dilluns al matí, "quan una" han entrat a la seva propietat i li hand'entrada. Tot plegat ho ha pogut seguir en directe gràcies a que a l'interior del pis hi téi ha vist com els individus entraven a la seva casa."De seguida hem avisat elsi als nostresi com que feia menys de 24 hores, hem pogut tirar-ho enrere, i", ha explicat al diari. "De fet, hem detectat l'intent d'ocupació aquest matí poc abans de l'de la Diada a Manresa, i he hagut de deixar-hi la meva parella amb agents, advocats i el serraller", ha conclòs.El regidor, molt crític des de sempre amb les ocupacions, ha aprofitat el fet per insistir a les xarxes amb un problema que considera que a Manresa "". "Cal actuar amb determinació ii posar els recursos necessaris per aturar aquesta xacra", ha dit dirigint-se al govern municipal.