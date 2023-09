El Club Patí Manresa presenta vint equips per a la temporada 2023-24

Eltindrà vint equips d'hoquei patins i cent vint esportistes -més del 40% dones- la temporada 2023-24. Aquest diumenge a la tarda, el club els ha presentat tot ells aldavant l'afició, que ha comptat amb la presència de l'alcalde, el president de la Federació Catalana de Patinatge,, i la vídua de Ramon Basiana,, que dona nom al Trofeu.En el marc del, el Club Patí Manresa masculí ha perdut contra el, 2-6. Els visitants han fet valer la seva superior categoria -juguen dues lligues per sobre-, per imposar el seu joc.El sènior femení del CP Manresa s'ha imposat 4-2 al. Les noies del club s'estrenaran aquesta temporada ai es convertiran així en l'equip del Bages que es troba en una més alta categoria tant masculí com femení.El Club Patí Manresa té de coordinadors de l'Escoleta; dels equips base,; dels equips femenins,, i dels equips sénior, Víctor Moreno.