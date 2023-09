«Soc de les moltes que als 9 anys ens van dir que no podíem venir a l'Escolania»

Vestició i estrena a la Basílica de Santa Maria

Imatge inèdita aquesta Diada a la, elde, ha actuat per primer cop a la història. El cor està format per 29d'entre 17 i 24 anys i està dirigit per, sotsdirector musical de l'Escolania. Per a, una de les membres del cor, formar-ne part és "un somni des que tenia 9 anys. Soc de les moltes que vaig voler entrar a l'Escolania i em van dir que no".Schola Cantorum compartirà amb l'Escolania instal·lacions i vestuari. També, la tradicional vestimenta, i se'ls considera escolans i escolanes. Ara bé, a diferència de l'Escolania no hi viuran cada dia. Només hi conviuran un cop al mes, quan hi actuaran.Laté 18 anys i tots els seus germans ja han passat per l'Escolania o tenen intenció de fer-ho. Ella, al ser una noia, mai no havia pogut, però ara, per fi, veurà complert el seu somni. "Feia anys que pujava a Montserrat i pensava: Quin privilegi estar aquí", explica González, tot afegint que "quan una veu una cosa bonica té ganes de participar-hi i formar-ne part". La Mireia és una de les 29 persones que formen part del nou cor mixt de Montserrat, que està format per nois i noies d'entre 17 i 24 anys.Una altra de les integrants del nou cor és la Sira Sadurní, una jove de 23 anys que ja canta amb altres cors. Relata que, quan era petita, li hagués agradat molt poder entrar a l'i confia que en un futur pròxim les noies puguin ser escolanes de ple dret. "Si veuen la necessitat, segur que els", ha exposat. La Sira explica que el funcionament del nou cor és molt beneficiós per a ells, ja que els permet compaginar els estudis en altres centres i només han de pujar a Montserrat el cap de setmana que tenen actuació.La Schola Cantorum de l'Escolania de Montserrat s'ha estrenat aquesta Diada amb una actuació a la Basílica de Santa Maria. Abans de cantar, l'abat de Montserrat,, ha estat l'encarregat de presidir l'acte de vestició dels nous escolans i escolanes amb la tradicional saia i roquet. La primera peça que ha cantat el nou cor ha estat Magnificat, del pare, i després, conjuntament amb el cor de nois de l'Escolania de Montserrat, han cantat el Virolai.El nou està dirigit per Pau Jorquera, sotsdirector musical de l'Escolania. Jorquera, que ja té experiència en dirigir cors mixtos, ha explicat que ha estat una "inspiració" que Montserrat hagi obert eli diu que "en la mesura que la societat ha anat tendint cap a aquesta sensibilitat, Montserrat també s'hi ha obert".Schola Cantorum no serà un cor professional sinó de joves que s'estan formant encara en. Per aquest motiu, a les noies se les podrà anomenar també escolanes. El cor començarà el seu servei regular el cap de setmana del 23 i 24 de setembre. Cantarà un cop al mes, i sempre que cantin a Montserrat, els nois que formen part de l'Escolania descansaran i podran passar més temps amb les famílies.El nou cor cantarà la Salve Regina i el Virolai, i a l'de dissabte, i a lade diumenge. Les noies i els nois que en formen part gaudiran de l'oportunitat de cantar a la litúrgia de Montserrat i de formar-se en diversos aspectes relacionats amb la tècnica vocal, la vivència espiritual, l’entorn natural o la cultura, a través d’activitats organitzades per persones vinculades a l’Escolania i a la comunitat benedictina.