Una cinquantena d'entitats i polítics participen a l'ofrena floral de la Diada a Manresa

Reeixida ofrena floral

Un total de 55 entitats manresanes, lai l'de la ciutat, representants de la corporació municipal, dels grups municipals d'-que ha rebut uns quants xiulets de desaprovació-, així com la delegació del Govern a la Catalunya Central, han participat en l'ofrena floral que aquest dilluns al matí s'ha fet a laamb motiu de la celebració de l'de la, organitzat per l'L'acte ha estat conduït la periodista, de Manresadiari.cat, i ha comptat amb la presència de l'alcalde de Manresa,, de membres de la corporació municipal i de la delegada del Govern de la Generalitat a la Catalunya Central,, entre altres representants institucionals.Abans d'iniciar-se l'acte, s'ha fet emotiu minut de silenci per mostrar el condol a les víctimes i familiars del devastador terratrèmol del Marroc , que ha acabat amb un llarg aplaudiment per part del públic que ha omplert la plaça.L'acte ha arrencat amb ela la Diada de Catalunya, a càrrec de, dansaire de l'de l'. A continuació, la historiadoraha estat l'encarregada de glossar la significació de la Diada.Serra ha iniciat la seva glossa recordant que "fa 137 anys que commemorem l'11 de setembre com a Diada Nacional de Catalunya" i que al llarg dels anys aquesta s'ha mantingut de "manera diversa en funció de la conjuntura política", subratllant que la celebració es va fer fins i tot durant les dues dictadures de, "d'amagat, clandestinament".La historiadora ha tingut paraules de record, agraïment i respecte pels manresans, que van fer possible, el 10 de setembre de 1976, que s'omplís el"en un acte de reivindicació de les llibertats individuals i nacionals, just un dia abans de la gran concentració de l'11 de setembre a".Per acabar, Serra ha advocat perquè la Diada continuï sent la"més reivindicativa fins que no s'assoleixin els objectius que la mantenen viva".Tot seguit, l'alcalde de la ciutat, Marc Aloy, ha pronunciat el seu discurs, en el qual ha fet una crida a la: "És una eina fonamental i cal dedicar tots els esforços possibles a fer del català una llengua d'ús comú". A Manresa, ha dit, "estem conjurats a aconseguir-ho i per això des de l'Ajuntament estem fent passes endavant".En el marc de la Diada, l'alcalde Aloy també ha instat a seguir reivindicant "l'assoliment d'una" que ha de comportar, ha afirmat, "; un país millor per a totes les persones que hi vivim".Després del discurs de l'alcalde, ha tingut lloc l'ofrena floral de l'Ajuntament de Manresa, encapçalada pel mateix alcalde i amb els representants dels grups municipals d'ERC, Impulsem, Junts, Fem Manresa i FNC. Posteriorment, ha estat el torn de laa la Catalunya Central i del Consell Comarcal del Bages.Un cop feta l'ofrena, cantaires de les corals de Manresa () han cantat l'Himne Nacional de Catalunya, Els Segadors, dirigits per, de la Coral Font del Fil. Tot seguit, ha estat el torn de les ofrenes florals de les entitats culturals, esportives, socials, veïnals i polítiques de la ciutat, que s'ha tancat amb l'ofrena de la Pubilla i l'Hereu de Manresa. Han estat un total de 55 entitats les que hi ha participat.Per cloure l'acte, el grup sardanistaha ballat la sardana Sota el Sol de Catalunya, de. En acabar, el públic s'ha afegit a la colla sardanista per ballar la La Santa Espina, d', en versió de lai la