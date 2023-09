L'exigència puja per al Baxi Manresa contra el Joventut

Elcontinua la seva preparació disputant les semifinals de la 44a edició de lacontra el(dilluns, 18.30h. Esport3). Serà el test més exigent fins aquest moment per tres raons. En primer lloc, cada dia que passa es pot demanar més a l'equip ja que el temps que porten elss'han de notar. La segona raó és el torneig en ell mateix. Tots els equips participants es prenenatès el seu estatus d'oficialitat. I en tercer lloc, el Joventut és, aparentment, elamb qui haurà jugat el conjunt manresà fins aquest moment. En cas de victòria, el Baxi Manresa jugaria la final contra el vencedor deldimarts a les nou del vespre. Si els bagencs perden jugaran pel tercer i quart lloc contra l'altre perdedor.Els dees mostren imbatuts en aquesta pretemporada. Paris Basketball han caigut l'un darrere l'altre contra el Baxi Manresa amb una bona gestió dels finals de partit. Contra els murcians, l'equip bagenc va assolir ràpidament una bona renda que es va anar escurçant però que no va impedir un final victoriós. Contra Morabanc Andorra, els manresans van assolir el seu màxim avantatge al tram final del partit després de molts minuts d'igualtat. I finalment, contra el Paris Basketball, el marcador va tenir alternances i va arribar igualat al darrer minut. Però la moneda també va caure al cantó del Baxi Manresa.La principal incògnita és saber qui serà elde la convocatòria.continua a prova i ha jugat en els tres amistosos disputats fins ara.va arribar dijous passat després d'haver jugat el Mundial i té una temporada més de contracte. Pedro Martínez haurà de decidir qui jugarà contra el Joventut.El Joventut arriba una xic més curt de preparació que el Baxi Manresa ja que només ha jugat dos partits amistosos. Els verd-i-negres van disputar el seu primer partit de preparació contra ela Salou el passat 27 d'agost i van acabar cedint per un ajustat 72-79. Sis dies després, l'equip deva tenir millor fortuna i es va imposar alper 83-68 aDuran compta amb quatre cares noves respecte la plantilla que tenia la temporada passada. Enguany, han arribat al Palau Olímpic de Badalona. De tots tres, Thomas és la cara més coneguda entre els aficionats després del seu pas per diversos equip de l'Eurolliga com el Barça, Panatiankós, Maccabi Tel Aviw, Bayern de Munich i Olimpia Milà. La quarta novetat és el jugador del planter. Al capítol de baixes, ha deixat el JoventutSerà el quart cop que la Lliga Catalana se celebra a. Els anys 2002 i 2003 la final la van jugar eli el Barça i en les dues ocasions el títol el va guanyar el conjunt amfitrió. L'any 2018, el campió va ser el Morabanc Andorra que també es va imposar a l'equip blaugrana.