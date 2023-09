El Covisa supera la primera eliminatòria de Copa vencent a Salou (1-3)

Fitxa tècnica

Salou FS: Ramon, Bryan, Marc, Jordi i Pol; Cristian, Erick, Toni, Ángel, Emilio, Alberto, Yones.

Covisa Manresa FS: Arriero, Lavado, Santa, David Lozano i Aaron: Ambros, Aaron Lozano, Aleix Perez, Terri, Uri, Blasco.

Àrbitres: Gómez García i Hurtado Cano.

Gols: 0-1 Aaron Lozano m10; 0-2 Ambros m25; 1-2 Ángel m32; 1-3 Aaron m35.

Elha superat la primera eliminatòria de ladesprés d'imposar-se alper 1-3, en un partit disputat alde la ciutat tarragonina. Els homes dehan dominat el partit però també han patit de manca de profunditat en alguns moments del partit.El Salou a plantejat un partit amb unaper evitar el desgast. En canvi, els manresans han optat per fer unaen bona part del partit. L'equip manresà no ha tingut gaires ocasions de gol per manca profunditat. Ha encetat el marcador el fins fa poc jugador del Salou, en una magnifica acció. El partit estaba dominat pels manresans amb molt de toc pero sense clares ocasions de gol.Després del descans, el segon gol bagenc ha donat una certa tranquil·litat pero el Salou no baixava la guardia i ha reduït diferencies. El conjunt de Cachinero haamb un tercer gol i amb, els locals no han sabut donar la volta al partit.