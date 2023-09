La comunitat marroquina de Manresa fa una crida a la solidaritat amb els afectats pel terratrèmol

Pocs veïns del Bages d'aquella zona

La, de lai l', que té pendent de traslladar al polígon dels Dolors la, fan una crida conjunta a la solidaritat, tant als seus filegressos, com a l'ample de la ciutadania de Manresa i el Bages, a favor dels afectats del, a la zona de Marràquix, on hi han hagut segons els últims càlculs, més de 2.000 víctimes mortals i multitud de ferits , a més de pobles sencers que han quedat totalment derruïts.Segons expliquen des de les associacions islàmiques, les aportacions econòmiquesi que poden adquirir allà mateix, amb més facilitat, allò que necessitin amb més urgència. Per això, les comunitats s'han decantat perquè les aportacions siguini no en espècies, més difícils de transportar i que "possiblement no cobriren les necessitats reals dels afectats". El lema de la campanya és Crida del deure humà.Les dues associacions han obert unper a aquesta solidaritat. Qui vulgui col·laborar pot fer un ingrés al compre ES11 2100 0498 2502 0012 7061.Des seguida que es va tenir coneixement del terratrèmol al sud-oers del Marroc i de les terribles conseqüències que havia tingut sobre la població civil, les comunitats marroquines de Manresa van començar a sondejar entre lasi hi havia persones que haguessin nascut a la zona debastada o que hi tinguessin família.Després de 48 hores des del terratrèmol, les dues associacions culturals asseguren que la majoria de manresans d'origen marroquí,, i que, sense descartar que pugui sorgir algun cas a les properes hores, el terratrèmol no ha afectat directament els habitants de Manresa, més enllà de la qüestió emocional.