Evacuen un immoble de tres plantes al carrer de la Pau de Manresa per un incendi als baixos

Nou dotacions delshan treballat aquesta matinada de diumenge l'incendi que s'ha declarat als baixos de l'immoble del, 8, dei que ha obligat a evacuar els inquilins de les tres plantes de l'edifici.L's'ha declarat poc abans de les 2 de la matinada en un local sense activitat on antigament havia hagut una oficina bancària. Les flamespassats 2/4 de 3 de la matinada, però un operatiu dels Bombers s'hi ha quedat fins a 3/4 de 5 ventilant les estances i assegurant-se que no hi hagués revifalla.Tot i així, aquest diumenge prop de les 6 de la tarda, una dotació ha hagut de tornar-hi a anar perquè. Quan hi han accedit han vist que l'origen era elde l'immoble i l'han pogut extingir del tot.