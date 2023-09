Junts Manresa anima els manresans a participar als actes que s'organitzen per la Diada Nacional

Una diada reivindicativa

Un Govern menys catalanista i sargit amb pedaços

Crida a la participació

participarà activament als actes reivindicatius organitzats per lade la ciutat, com la Marxa de Torxes , l' acte institucional de la Diada a la Plaça Onze de Setembre i laque recorrerà els carrers de Barcelona., portaveu del Grup Municipal de Junts Manresa, ha dirigit unes paraules als manresans totals actes de caire reivindicatiu que acompanyen la Diada Nacional, "els actes han de ser de caràcter reivindicatiu si o si, doncs el nostre país segueix patint cada dia l'ofec de l'Estat Espanyol, tant econòmic, com social i cultural" ha dit.Per altra banda, ha subratllat el fet que "el Govern de la ciutat, avui,que el de l'anterior mandat". En aquesta lògica, subratlla el fet que el Govern tripartit sorgit de la voluntat de l'actual alcalde de tenir un "", és un govern format per partits que no comparteixen ni model social a nivell de país ni model socio-econòmic a nivell de ciutat, almenys si es té en compte el que deia cada partit als corresponents programes electorals. Aquestaes farà ben evident, per exemple dilluns, en la celebració de l'acte institucional de la Diada a la plaça Onze de Setembre, quan el, soci de govern, ha desistit de participar-hi. "És una verdadera llàstima que aquests partits no hagin estat capaços d'acordar ni tan sols unes bases d'actuació en el tema nacional, o millor dit, que Esquerra Republicana no hagi estat capaç, un cop més,a posicions de defensa del nostre país '.Finalment, Bacardit ha recordat que el país, malgrat el desànim que encara hi ha, "continua tenint els mateixosdels darrers 300 anys a tots els flancs: en l'àmbit polític, econòmic, social i cultural, seguint tenint l'amenaça de la nostra desaparició'.és una vella nació europea que només a través de la independència podrà assegurar la seva supervivència. Davant el cansament i decepció provocada per la repressió de l'Estat per sufocar el moviment democràtic que el nostre poble impulsa per assolir la plena independència, tothom té dret a baixar els braços i descansar. Però al costat de cada braç abatut, n'hem d'aixecar d'altres, alçats, que n'agafin el relleu. Perquè la situació deque patim a Manresa, si bé es cert que es deu a males polítiques que hem fet en els darrers 30 anys, també es cert que es deu a l'espoli fiscal que tenim cada any i a les polítiques que l'estat espanyol du a terme a propòsit. Bacardit ha sentenciat: "qui estigui cansat i decepcionat, que descansi i qui estigui enfadat, que cerqui la manera de trobar vies d'implicació constructiva per seguir lluitant. Perquè només el poble salvarà al poble".