Marganell viu de ple la seva Festa Major

Dijous va donar inici la Festa Major de Marganell amb uni amb l'original selecció de. Tot seguit, el grupva oferir un concert amb música ambientada en els 80. La nit va finalitzat amb unaDissabte va ser el torn deli ja al vespre la celebració delservit per la Masia Restaurant el Casot. La nit va acabar amb la música deL'activitat ha continuat aquest diumenge al matí amb la, i a la tarda, a partir de 2/4 de 4, al camp de futbol serà el torn dels. Eles farà a base de sardines. Serà a les 9 a la plaça de l'Església, i posteriorment hi hauran havaneres amb el grupLa missa de l'11 de setembre se celebrarà la missa a l'a partir de les 12 del migdia i tot seguit hi haurà unEl programa de Festa Major finalitzarà el dia 17 de setembre a la 1 a la Sala polivalent, amb el. El dinar estarà elaborat pel Nou Cafè de Marganell. Després hi haurà espectacle. El dinar és gratuït per a tot aquell veí del municipi de més de 65 anys.