​L'alta temperatura frustra les opcions de Manel Deli de completar la ultrafons dels 100Km de Winschoten

L'alta temperatura, gens normal per a l'època de l'any als Països Baixos, va fer que a la cursa delsnomés arribessin a meta 42 dels 78 corredors que hi competien, i ho fessin molt lluny de les seves millors marques.Dels quatre atletes de l'que hi van prendre part, nomésen la prova dels 100 quilòmetres, i, en la de 5 quilòmetres, van completar-la. L'un en la 19a posició amb un temps de 9h30·25", i l'altre en la 10a posició, amb un temps de 4h24'52".Dels altres dos manresans,va abandonar en el quilòmetre 40 veient que no era aconsellable continuar.ho va fer en el 60.